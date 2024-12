"Vratite film i pogledajte, postaje nemoguće!" Željko Obradović otkrio novi Partizanov problem!

Trener Partizana otkrio novi problem u crno-bijelom timu.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Trener Partizana Željko Obradović otkrio je da je dan pred "vječiti derbi" protiv Crvene zvezde njegov tim doživio dvije povrede - Tajrika Džounsa i Mitra Bošnjakovića, koji nije ni zaigrao. Uz njega, nisu igrali ni Ife Lundberg, Frenk Nilikina i Vanja Marinković.

"Imali smo trening juče i zglob su iskrenuli i Tajrik Džouns i mali Mitar Bošnjaković. Mitrova povreda je takva da će sigurno biti dvije-tri nedjelje van. Tajrik se povrijedio na zagrijavanju bezazleno, reagovali su i mogao je da igra. Imamo tri bitna igrača van, Ifea i Nilikinu, plus kapiten Vanja, a znamo šta on znači za tim. To je tako, ne možemo da plačemo. Ovi igrači koji su u timu dali su sve od sebe. Ovi drugi, ne zaboravite da je Nakić tek izašao iz povrede i imao je jedan i po trening. Pokuševski je imao problem sa stopalom, nije ni on u najboljem stanju. Utiče sve to na utakmicu i dešavanja. Pored toga igrali smo dobar meč, odreagovali su dobro u mnogo situacija. Treba biti pošten i reći da smo neke situacije loše riješili, bile su i druge situacije", kazao je Obradović.

Govorio je trener Partizana i o problemima u pripremi za derbi ABA lige.

"Ne zaboravite da igramo bez dvojice plejmejkera i bez kapitena. Ne tražim alibi, ali to su igrači koji nam jako nedostaju. Kada vratite film i pogledajte minutaže, nije to lako. Ja sutra već treći put u posljednjih šest dana dajem slobodan dan. To je nemoguće. Dolazi nam Fener...", rekao je Obradović.

Crno-bijeli će naredni meč igrati u Evroligi u petak pred svojim navijačima.







