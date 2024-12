Zvezda stigla Partizan, tri tima na vrhu ABA lige!

Crvena zvezda pobijedila Partizan u derbiju i potpuno otvorila borbu za prvo mjesto i "pol" poziciju.

Crvena zvezda je pobijedila Partizan (89:84) u uzbudljivom derbiju ABA lige i izjednačila se sa crno-bijelima na vrhu tabele, kao i sa Budućnošću. Sva tri tima sada imaju skor 11-2!

S obzirom na to da je Crvena zvezda pobijedila i crno-bijele i Podgoričane, trenutno je u najboljoj poziciji u tom "krugu" koji bi bio napravljen da je sada kraj sezone, iako je do prije dva kola Partizan bio perfektan. Potom je izgubio od Crnogoraca, pa od crveno-bijelih i tako je na vrhu nastala prava gužva.

Interesantno je to da je Budućnost oba poraza doživjela kod kuće - jedan od Crvene zvezde, a drugi od Spartaka. I bez obzira na to, na polovini sezone je očigledno da će navedena trojka voditi žestoku borbu do kraja, a da će je aktivno pratiti i Dubai, trenutno četvrtoplasirani sa skorom 10-3.

Pogledajte raspored međusobnih mečeva ekipa iz vrha tabele i kalendar do kraja ligaškog dijela, poslije kojeg će prvoplasirani steći prednost domaćeg terena kroz čitav plej-of.

Partizan (11-2)

Partizan dočekuje 2025. sa porazima u duelima protiv Budućnosti kod kuće i Crvene zvezde u gostima, uz trijumf protiv Dubaija kod kuće.

Dubai - Partizan 14/17. mart

Budućnost - Partizan 11/14. april

Partizan - Zvezda 18/21. april

Budućnost (11-2)

Budućnost je u dosadašnja dva duela sa "vječitima" ostvarila pobjedu protiv Partizana u Beogradu i doživjela poraz protiv Crvene zvezde u "Morači".

Budućnost - Dubai 5. januar

Zvezda - Budućnost 7/10. februar

Budućnost - Partizan 11/14. april

Dubai - Budućnost 2/5. maj

Crvena zvezda (11-2)

Zvezda je počela sezonu porazom protiv Dubaija u gostima, a onda je pobijedila Budućnost u Podgorici i Partizan u Beogradskoj areni.

Crvena zvezda - Dubai 12. januar

Crvena zvezda - Budućnost 7/10. februar

Partizan - Zvezda 18/21. april

Dubai (10-3)

Debitant u ABA ligi počeo je sezonu istorijskim trijumfom protiv Crvene zvezde, a onda je izgubio na gostovanju Partizanu. U januaru ga čeka pakleno težak početak.

Budućnost - Dubai 5. januar

Zvezda - Dubai 12. januar

Dubai - Partizan 14/17. mart

Dubai - Budućnost 2/5. maj







