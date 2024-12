Obradović pokazao srednji prst dok je pričao o sudiji: "Ja njemu na engleskom i na 'Vi', a evo šta mi je odgovorio"

Trener Partizana prepričao svoj dijalog sa sudijom tokom derbija protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Trener Partizana Željko Obradović kritikovao je rad sudija poslije poraza od Crvene zvezde u "vječitom derbiju", a u jednom trenutku obraćanja podigao je srednji prst. Uradio je to dok je prepričavao svoj dijalog sa sudijama.

"Treba biti pošten i reći da smo mi neke situacije loše riješili, ali ponavljam još jednom - bile su i druge situacije. Evo na primjer, da se vratim na tehničku koja je meni suđena. Ja sam čak na engleskom pričao. Pošto je to navika. Rekao sam 'It's offensive faul'. To su bile jedine riječi koje sam izgovorio", kazao je on.

Derbi u Beogradskoj areni sudili su Uroš Nikolić, Tomislav Hordov i Luka Kardum.

"I sad sam pogledao snimak, bio je faul u napadu, gdje se gura moj igrač i to ispred sudije. Nisam dobio upozorenje prije toga, a to je pravilo. Da sudija dođe i da kaže 'Upozorenje', kao što su dali upozorenje igraču Zvezde, pa je poslije toga bila tehnička. Dakle, meni je svirana tehnička, a zašto je to urađeno - ide na čast tom sudiji", kazao je Obradović.

"Isključivo sam se obraćao 'Na Vi'"

Partizanov trener je naglasio da se sve vrijeme obraćao sudijama na "vi".

"Nijednim potezom za vrijeme utakmice nisam nikakav ružan gest i komentar napravio, već isključivo što se tiče igre i isključivo uz obraćanje na 'vi'. Bila je komična situacija kada je u prvom poluvremenu sudija svirao faul, a ja kažem onom drugom zašto nije svirao, a odgovara mi da ne može on to da vidi. Onda taj drugi sudija dođe pa mi kaže 'Izvini, moja greška'. O čemu se tu radi? To su takve stvari", kiselo se nasmijao Obradović.

Pobjedom protiv Partizana, Crvena zvezda se izjednačila na vrhu tabele sa Partizanoma i Budućnošću i sada sva tri tima imaju identičan skor, 11-2. Pročitajte tabelu i raspored utakmica ABA lige.

