"Ako uđe u krv, ti si mrtav": Strašna ispovijest srpskog košarkaša, operacija ga umalo koštala života

Bivši srpski košarkaš Ivan Paunić opisao je u podkastu "Jao Mile" pakao kroz koji je prošao tokom oporavka od operacije koljena

Bivši srpski košarkaš i reprezentativac naše zemlje Ivan Paunić gostovao je u podkastu "Jao Mile", gdje se prisjetio teške povrede koljena, ali i oporavka nakon operacije zbog koje je bio i životno ugrožen. Sve je počelo tokom njegovog boravka u Bursi kada se povrijedio na treningu u duelu sa Pjerijeom Henrijem. Paunić se odlično sjeća svega i opisuje tu situaciju:

"Operacija je uslijedila nakon petog dana, vjerovatno mi je tada ušla i bakterija tokom intervencije. Prva kontrola na koju sam došao doktor mi je rekao da je normalno da imam temperaturu nakon takvog zahvata jer su mi otvorili koljeno. Dobro razumijem da je temperatura normalna dan-dva, ali meni je bilo sve gore i gore", prisjeća se Paunića i nastavlja u istom dahu:

"Ugovor sa Bursom mi je istekao i želio sam nazad u Beograd. Dobio sam pozitivan odgovor. Stavljena mi je longeta, zavoji i rečeno mi je da ih obavještavam kako se osjećam. I nisam smio te dvije, tri nedjelje da radim nikakve terapije. I ja vidim da svaki dan sve veća temperatura... 37,5, 37,7, 38, 38,2. Rekao sam doktoru to, a on mi je govorio da je to sve kako treba i normalno. I onda jedne večeri dok sam gledao film osjetio sam da gorim. Imao sam 39!", prepričava Ivan.

"Doktore, da li imam nogu?"

Nastavio je da priča o svemu tome u jednom dahu. "Primijetio sam na zavoju žuti krug i odmah sam se uspaničio. Znaš da je to gnoj i da nikako nije dobro! Zvao sam doktore iz reprezentacije i rekli su mi da odmah dođem u Atlas. Ja u Atlas, doktori se hvataju za glavu. Kaže: “Ovo je već sepsa! Da molimo Boga da nije uhvatilo kost!” Ili da ne uđe u krv. 'Ako je uhvatilo kost siječemo nogu! Ako uđe u krv, ti si u roku od 24 sata mrtav'", opisuje cijelu situaciju Paunić.

"Operacija je bila zakazana za jutro i sjećam se da sam se molio da se probudim nakon iste. Budim se i pitam doktora: "Doktore, jel imam nogu? Jer mi je objasnio da to ako dođe do kostiju, tom dijelu iznad kosti mora da se seče noga. I tu doktor kaže: “Zapiši današnji dan da ga slaviš više nego rođendan!” Kaže: Na milimetar je bilo! Da si došao uveče odsjekli bismo ti nogu. A sutradan da si došao to bi ušlo u krv i ćao", istakao je nekadašnji reprezentativac Srbije.

Ko je Ivan Paunić?

Ivan Paunić je nekadašnji reprezentativac Srbije i bivši as Vojvodine, Mornara, Fuenlabrade, Azovmaša, Mege, Budućnosti, Virtusa, Lokomotive Kubanj kao i mnogih evropskih klubova. Rođen je u Begradu 1987. godine, a 2004. stiže u Partizan u kome nije dobrio pravu šansu. Crno-bijele je napustio 2006. i potpisao za Vojvodinu.

Sa reprezentacijom Srbije Paunić ima zlato na Univerzijadi 2009. kao i srebro iste godine na Eurobasketu u Poljskoj. Bio je dio i selekcije koja je nastupila na Mundobasketu 2010. godine na kome je Srbija takmičenje okončala kao četvrta reprezentacija u konačnom plasmanu.

Paunić je karijeru okončao 2023. godine u dresu Lokomotive. Bio je jedno vrijeme i u emotivnoj vezi sa bivšom teniserkom Anom Ivanović.

Ivan Paunić u podkastu kod Mileta Ilića Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

