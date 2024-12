Direktor ABA lige se oglasio poslije vječitog derbija: Željko Obradović je preko noći promijenio stav!

Direktor ABA lige Milija Vojinović govorio je o kritikama na račun ovog takmičenja.

Odigran je još jedan "vječiti derbi" u ABA ligi i u neizvjesnoj završnici do pobjede je došla Crvena zvezda. Nakon meča trener Partizana Željko Obradović se na konferenciji za medije žalio na "dvostruke aršine" koji vladaju u ovom takmičenju i istakao da je ABA liga neozbiljna u odnosu na Evroligu.

Sada se u izjavi za "Sport klub" o tome oglasio direktor regionalnog takmičenja Milija Vojinović. Jedan od najbitnijih ljudi u organizaciji ABA istakao je da mu je jako žao zbog ovakvih riječi najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke.

"S obzirom da su procedure koje podrazumijevaju Propozicije takmičenja, a vezane su za minuli vječiti derbi, još uvijek aktuelne i u toku, u ovom trenutku sigurno ne mogu da otvaram tu temu i na bilo koji način utičem na zaključke i eventualne disciplinske postupke i odluke. Ono što mogu da kažem, jeste da mi je izuzetno žao, ako je gospodin Obradović, gotovo preko noći, stav o jednoj od najdražih titula u trofejnoj karijeri, sada promijenio narativ o ABA ligi koju u skladu sa Internim aktima operativno vodi menadžment, ali je u stopostotnom vlasništvu klubova i pod njihovom ingerencijom", rekao je Vojinović.

Istakao je da ABA liga zapravo ima prednost u dobijanju specijalne pozivnice za igranje Evrolige i da je to potvrđeno kroz sve razgovore sa menadžmentom takmičenja.

"Šampiona ABA lige već godinama ima prednost za dobijanje specijalne pozivnice Evrolige i to je status koji nam je potvrđen u svim razgovorima sa menadžmentom, ali i klubovima vlasnicima Evrolige. Iako takav status nema nijedna liga u Evropi, odnosno nijedna druga liga u Evropi nema bilo kakvu prohodnost ka Evroligi, smatramo da ABA liga, sa svim svojim kvalitetima i kao višedecenijski stabilni partner Evrolige, zaslužuje još bolji status i da on bude još preciznije definisan. Upravo sa tim ciljem, na posljednjoj Skupštini koja je nedavno održana, klubovi su jednoglasno donijeli odluku da se što prije započnu razgovori sa Evroligom i to je bez dileme najbolji put za zaštitu interesa ABA lige", naglasio je Vojinović.

Sama ABA liga se nakon derbija oglasila sa sudijskom ekspertizom kojom se došlo do zaključka da su dvije greške načinjene na štetu Partizana u samom finišu meča odigranog u ponedjeljak uveče.