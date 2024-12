Divio se Federeru i Kirjosu, a najboljeg ikada potpuno zaboravio!

Aleks de Minor izgleda ne cijeni mnogo Novaka Đokovića.

Izvor: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Sjajno je igrao ove sezone Aleks de Minor, konstantno je bio u prvih deset na ATP listi i stigao je do četvrfinala na svim grend slemovima osim Australijan opena. Sada Australijanci žele da ga vide u najboljem izdanju na startu sezone, a u pred novu takmičarsku godinu pitali su ga da uporedi "Veliku trojku".

Trenutno deveti teniser svijeta je tokom 2024. godine uspeo da bude i šesti na listi, a u karijeri je stigao da igra sa Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Kada su ga pitali ko je najpametniji teniser svih vremena, lako je izabrao. I ne, nije birao Novaka!

"Najpametniji košarkaški mozak? Moraću da izaberem Rožera Federera", rekao je on, Kada su ga pitali da napravi svog idealnog tenisera izabrao je forhend Huana Martina Del Potra, bekend Davida Nalbandijana i snagu udarca Janika SInera. opet bez Novaka Đokovića! Dodatno su ga pitali i čiji bi servis uzeo, a tu je iznenadio mnoge jer je izabrao Nika Kirjosa!

U sezoni iza nas bio je sjajan De Minor iako se borio sa mnogo povreda, pa je morao da propusti Olimpijske igre u Parizu, kao i masterse u Monteealu i Sinsinatiju. Ipak sada smatra da se osjeća odlično i da može vrlo spreman da dočeka narednu sezonu

"Bila je teška godina, borio sam se sa povredama, ali sada mogu da zaboravim na to. Osjećao sam se jako dobro na pauzi, mnogo sam radio na tijelu. Dao sam sve od sebe, ali bilo je mnogo uspona i padova u isto vrijeme. Više od svega dobio sam glad i to me vuče da idem ka većim stvarima", rekao je De Minor.

Aleks De Minor je imao prilike da se susretne sa Novakom Đokovićem četiri puta i tri puta je izgubio. Tj. pobijedio ga je Novak na Australijan openu 2023. i u Monte Karlu 2024. godine, dok je De Minor 2024. na Junajted kupu bio bolji od Srbina. Njihov četvrti meč trebalo je da se orži ove godine na Vimbldonu, ali ga je predao Australijanac.