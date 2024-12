Istorija u Bundesligi, Stefan postao najbolji strijelac ikad: Oborio rekord čuvenog Banjalučanina

Stefan Čavor je najbolji strijelac Veclara ikada, a do sada je to bio Nebojša Golić!

Stefan Čavor je ispisao istoriju! Njegov Veclar je savladao Gumersbah 32:29 (17:13), a sa osam golova crnogorski bek bio je najefikasniji na meču. Ali ne samo da je donio pobjedu koja je Veclar digla ka sredini tabele Bundeslige već je i postao najbolji strijelac u istoriji kluba.

Sa ovih osam golova stigao je do 860 pogodaka u dresu Veclara za koji igra od 2016. godine. Tako je na vrhu liste strijelaca prestigao bivšeg reprezentativca Jugoslavije, legendarnog Banjalučanina Nebojšu Golića koji je sa 856 golova do sada bio prvi na listi. Golić je za Veclar igrao od 2001. do 2007. godine, a nama je najviše poznat iz perioda kada je kao srednji bek igrao za Borac iz Banjaluke, Metaloplastiku i Sinetolon. Kao naravno i za selekciju SRJ koja je 1999. godine osvojila bronzu na Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

"Moraće da mi plati pivo. Srećan sam zbog njega", rekao je Nebojša Golić na pitanje klupskog sajta o padu rekorda.

Domaći igrači Bjern Monberg i Maksimiljan Holst su iza dvojca sa ovih prostora sa 842 i 821 golom, a Čavor će nastaviti da daje golove jer je sezona u toku, a on ima ugovor sa Veclarom i za sljedeću. Čavor je važio za ogromnog talenta kada je igrao za Budvansku Rivijeru u Crnoj Gori, a onda je prešao u Sijudad Real. Tu se nije naigrao pa je prešao u Celje, a poslije dvije godine u mađarskom Čurgu zaigrao je za Veclar u kome je ostao do sada. U Veclaru sada igra sa srpskim iskusni bekom Nemanjom Zelenovićem, a sada će definitivno ostati zapisan u istoriji kluba koji je tri puta igrao finala - dva puta njemačkog kupa, a jednom Kupa pobjednika kupova.

"Nisam mislio o ovim brojkama, ali naravno da sam jako srećan što sam oborio rekord. Jako se udobno osjećam ovdje, Veclar mi je odavno druga kuća i zato je ovo jako specijalno za mene", rekao je Čavor poslije meča na kome je oborio rekord.