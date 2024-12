"Orlovi" zajedno za Božić, dočekuju Mađarsku u Somboru

Rukometaš reprezentacije Srbije Vanja Ilić govorio je o okupljanju "orlova" tokom praznika.

Izvor: MN Prees

Rukometna reprezentacija Srbije okupiće se za praznike, s obzirom da ih EHF nedelja nacionalnih timova očekuje u prvoj nedelji januara. Poslije Kupa Karpata koji je se igra od 2. do 6. januara, drugog dana Božića, "orlovi" će ugostiti Mađarsku u Somboru u prvom od dva prijateljska susreta. Dva dana kasnije izabranici Dalibora Čuture nastupiće u Segedinu.

Lijevo krilo francuskog Šartra Vanja Ilić pred okupljanje je rekao: "Kada počinješ da se baviš sportom i kao mali maštaš o dometima u tom sportu i onda dođeš u priliku da to i ostvariš, koristiš svaku šansu koja ti se ukaže da uživaš u tome.".

"Tako je bilo, tako je sada, tako će i ostati. Nije mi važno da li utakmice imaju rezultatskog značaja ili ne, samo želim da uživam u svakom trenutku sa reprezentacijom."

Rukometaši neće imati priliku da praznike provedu sa porodicom, ali je važno biti tu kad reprezentacija zove: "Nije nam prvi put, navikli smo se, koliko se na to može navići, ali to je dio našeg posla. Ne želim da se žalim jer radim ono što volim i još sam plaćen za to, ima dosta težih poslova i uslova. Koristimo svaku priliku da provedemo što više vremena zajedno i tako nadoknadimo to neko 'izgubljeno' vreme".

Izvor: MN Prees

"Trenutno je najteže ćerkici jer još nije svjesna svega toga, sin se kao sada već "veliki momak" navikava, a supruga je poslije deset godina preskakanja praznika, rođendana i posebnih prilika prosto u šoku kada smo zajedno takvim povodima”, ističe Vanja kroz smeh.

Pokušao je reprezentativac Srbije da opiše kako je sezona protekla. "Sezona, rekao bih, nikad teža. Izuzetno komplikovano, devet ekipa je u tri boda razlike, tako da je svaki vikend napeto. Za sada nam ide dobro, moglo je i bolje, ali i gore. Kada imamo raspoloženog Bombija (Milana Bomaštara), sve je lakše."

Dalibora Čuturu, "orlovi" dočekuju raširenih ruku. "Čuturu znam, odnosno pamtim najviše kao igrača. Ako bude bio selektor kao što je bio igrač, daleko će dogurati, a i Srbija sa njim. Obavili smo jedan kraći neformalni razgovor i sve što smo pričali je jasno i zdravo gledanje na sve što nas čeka i što treba da uradimo", zaključuje mlađi od dva Ilića.

Za ovu akciju Dalibor Čutura selektor juniorske reprezentacije sa privremenom funkcijom na čelu seniorskog stručnog štaba, sa svojim timom, može da računa na sljedeće igrače: