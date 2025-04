Sara Ćirković jedva čeka da uđe u ring u Boriku

Sara Ćirković u Boriku boksuje za svjetsku profi-titulu.

Izvor: BSS/Dušan Milenković

Svjetsko IBA prvenstvo u boksu za žene koje je prije dvije nedjelje završeno u Nišu donijelo je Srbiji svjetsko zlato, ali i bronzane medalje.

Među bronzanim djevojkama nalazi se i aktuelna seniorska i šampionka Evrope u konkurenciji do 22 godine, 20-godišnja Sara Ćirković koja je kao juniorka bila neprikoskovena na planeti i Starom kontinentu. Od kako je stupila na međunarodnu takmičarsku scenu Sara je nizala pobjedu za pobjedom, navikla nas je na najsjajnija odličja, kao i samu sebe.

Sanjala je svjetsko zlato koje je izostalo na SP u Nišu, ali Ćirkovićeva nije posustala, u njenim šakama još ima puno baruta koji želi da iskleše svjetsko zlato što će imati priliku već 27. aprila 2025. u Banja Luci na „IBA Champions Night“ spektaklu.

“Iako je Svjetsko prvenstvo završeno nedavno, imam ogromnu motivaciju i želju za ovaj meč jer u Nišu nisam postigla rezultat koji sam željela. Zahvalna sam Svjetskoj bokserskoj asocijaciji IBA na ovom pozivu kao i našem bokserskom savezu, započeli smo pripreme i jedva čekam da uđem u ring u banjalučkom Boriku. Još ne znam ko će biti protivnica, ali bih voljela da dobijem priliku da se revanširam predstavnici iz Maroka za poraz u Nišu. Ono što je sigurno, ko god bude biću maksimalno spremna za ovaj meč i pružiti i više od maksimuma”, poručila je Ćirković.

Aktuelna seniorska i šampionka Evrope do 22 godine u olimpijskom boksu, srpska boks zvijezda Sara koja je rođena u Zvorniku u Republici Srpskoj i boksuje za selekciju Srbije, boksovaće za svjetsku profesionalnu titulu u Banja Luci. IBA „Noć šampiona“ u banjalučkom „Boriku“ donijeće sudare osvajača medalja na Olimpijskih igrara, Svjetskih i Еvropskih prvenstava. Ćirkovićeva želi da još jednom obraduje Srbiju i Republiku Srpsku, ovaj put svjetskim zlatom.

“Ono što me posebno raduje jeste to što ovaj meč boksujem u Banjaluci, u Republici Srpskoj i znam da će hala Borik biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a Banja Luka kao grad boksa, šampiona Marijana Beneša i Antona Josipovića daje mi posebnu motivaciju. Boks je u mojoj krvi, boks je moj život i svi moji dani ispunjeni su radom na ostvarenju samo jednog cilja, a to je zlato sa svih takmičenja na koja idem. To je tako uvijek bilo i tako će i biti sve dok budem bila aktuelna bokserka i aktivni akter u ringu”, zaključila je Sara Ćirković.