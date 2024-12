"Kristijano Ronaldo priča gluposti, u Francuskoj bi ga pojeli"

Kristijano Ronaldo je dobio odgovor Adila Ramija poslije izjave da je saudisjka liga teža o Lige 1.

Nastavljena je raspava na relaciji Kristijano Ronaldo i Liga 1. Portugalac vjeruje da je saudijska Pemijer liga kvalitetnija od francuske, pa je zbog toga oglasio nekadašnji defanzivac Adil Rami.

Najprije je Portugalac izjavio kako je liga u kojoj trenutno igra mnogo zahtjevnija od one u Francuskoj. "Saudijska liga je bolja od Lige 1. Francuska je samo PSŽ, ostalo je sve bez veze. Ako mi ne vjerujete, pokušajte brzo da trčite na 38, 39 ili 40 stepeni Celzijusa i vidjećete", bile su reči Portugalac.

Brzo je uslijedio pomalo šaljiv odgovor - slika Lionelja Mesija koji podiže trofej Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. I tu nije bio kraj, bivši igrač Milana Adil Rami imao je spreman odgovor.

"On priča gluposti. Hoćete da vam pokažem fotografiju defanzivaca koji igraju u Saudijskoj Arabiji? Bez obzira što je Ronaldo imao nevjerovatnu karijeru ne mora da znači da sve što on kaže je istina. To je čisti PR koji on očito mora da radi", rekao je.

"U Francuskoj imamo nevjerovatne defanzivce koji su mašine. Dovedite ga u Ligu 1 i oni će ga pojesti", morao je da doda. "Ronaldov sam fan, ali ovom izjavom je napravio grešku. Kada kažeš takvu stvar onda je logično da dobiješ i sve te kritike ljudi iz Francuske jer svima je jasno o čemu se ovdje radi."

