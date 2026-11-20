Poljak Robert Levandovski, Francuz Antoan Grizman i Švajcaras Bril Embolo nalaze se među pet najplaćenijih igrača u fudbalskoj MLS ligi nakon što su ovog ljeta prešli u SAD.

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Ovi transferi su doprinijeli povećanju ukupnih primanja u ligi za skoro 15 odsto.

Robert Levandovski ima osnovnu platu od 16 miliona dolara u Čikago Fajeru, dok njegova ukupna garantovana zarada iznosi 19,51 milion dolara, saopštilo je Udruženje igrača MLS-a (MLSPA) u svom konačnom izvještaju o platama za 2026. godinu.

On je drugi najplaćeniji igrač u ligi, odmah iza Lionela Mesija iz Inter Majamija. Mesi je, prema novom ugovoru, više nego udvostručio svoju platu na 25 miliona dolara, dok njegova ukupna zagarantovana primanja iznose 28.333.333 dolara. Mesijeva ukupna primanja veća su od budžeta za plate čak 25 od ukupno 30 timova u ligi.

Iznosi se odnose na MLS ugovore i uključuju sve marketinške bonuse, kao i naknade za agente. Oni ne uzimaju u obzir nikakve dodatne ugovore koje 39-godišnji Mesi možda ima sa klubom ili njegovim partnerima, niti bonuse za ostvarene učinke.

Izvor: Martin Murillo / imago sportfotodienst / Profimedia

Levandovski, napadač koji je u avgustu napunio 38 godina, debitovao je za Fajer u julu nakon odlaska iz Barselone i postigao je devet golova na 19 utakmica u MLS ligi.

Grizman je na trećem mjestu sa platom od 10.443.243 dolara i ukupnim primanjima od 13.938.354 dolara. Ovaj 35-godišnji napadač stigao je u Orlando u julu iz madridskog Atletika, a na 18 mečeva je postigao 14 golova. Napadač Los Anđelesa Son Hjung-min pao je sa drugog na četvrto mjesto sa platom od 10.338.750 dolara i ukupnom zaradom od 11.152.852 dolara.

Embolo, 29-godišnji napadač koji je debitovao za Atlantu u avgustu po dolasku iz francuskog Rena, nalazi se na petom mjestu sa platom od 9,74 miliona dolara i ukupnom zaradom od 10.811.400 dolara.

Prosječna garantovana zarada od 746.936 dolara na dan 9. oktobra porasla je za 18 odsto u odnosu na 632.809 dolara, koliko je iznosila 1. oktobra prošle godine.

Ukupna primanja svih igrača od 724,5 miliona dolara porasla su za 14,8 odsto u odnosu na 631 milion dolara, koliko su iznosila kada je sindikat u maju objavio prve podatke za 2026. godinu.

Broj igrača sa primanjima od milion dolara ili više iznosi 150, što je povećanje u odnosu na 133 igrača, koliko ih je bilo u maju. Majami je imao najveći budžet za plate od 59,4 miliona dolara, a slijede Čikago (41,3 miliona), Atlanta (38,4 miliona), LA Galaksi (34,9 miliona) i Los Anđeles (32,9 miliona).

(MONDO/Beta AP)