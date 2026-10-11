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Joveljić nastavlja da trese mreže u Americi: Prelijep gol Srbina za nastavak savršenog niza

Joveljić nastavlja da trese mreže u Americi: Prelijep gol Srbina za nastavak savršenog niza

Autor Nemanja Stanojčić
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Dejan Joveljić nastavlja da pruža odlične partije u dresu Sijetla u američkoj MLS ligi.

Dejan Joveljić nastavlja da pruža odlične partije u dresu Sijetla Izvor: Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Dejan Joveljić je pokazao vrlo brzo u Sijetlu da nisu pogriješili što su izdvojili 5,2 miliona evra za njegov dolazak iz Kanzasa. Dao je novi gol i bio među najzaslužnijima za trijumf Saundersa protiv Nju Inglanda - 3:0.

Srpski reprezentativac upisao se u listu strijelaca u 74. minutu na dodavanje Ariole. Dobio je loptu u kaznenom prostoru, pogledao gdje je golman, namjestio se i pogodio za dupliranje prednosti. Bio je to njegov 12. pogodak u sezoni.

"Sijetl već devet mečeva ne zna za poraz. Možda je to zbog nove 'devetke' koju su doveli", izgovorio je komentator poslije gola Joveljića.

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Tagovi

Dejan Joveljić MLS liga

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