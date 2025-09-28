logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Joveljić pokazivao srce protivničkim navijačima: Oduševićete se kada saznate zašto

Dejan Joveljić pokazivao srce protivničkim navijačima: Oduševićete se kada saznate zašto

0

Sjajan potez Dejana Joveljića nakon postignutog gola protiv Galaksija, svog bivšeg kluba.

Dejan Joveljić postigao gol protiv Galaksija pa pozdravio navijače Izvor: X/MLS/printscreen

Fudbaleri Los Anđeles Galaksija na svom terenu savladali su Sporting Kanzas siti, a centralna figura meča bio je igrač poraženog tima. Srpski fudbaler i povremeni reprezentativac Dejan Joveljić postigao je jedini gol za goste, a zatim navijačima na stadionu pokazao srce i "izvinjenje" za to što je uradio.

Ovakav potez ne treba da čudi - Joveljić je do prije nekoliko mjeseci igrao za Galaksi, sa kojim je prethodne sezone osvojio titulu u SAD. Bio je jedan od najznačajnijih igrača tima u tom pohodu, a sada se vratio na mjesto velikih uspjeha i ponovo pogodio. Ovog puta to je bilo samo da ublaži poraz svoje ekipe, ali i da pokaže navijačima u Los Anđelesu koliko ih cijeni. Pogledajte gol i proslavu:

Prije meča koji su igrali Galaksi i Sporting, tim iz Los Anđelesa je priredio malu svečanost Joveljiću koji je zbog partija iz prethodne sezone neizbrisiv dio njihovog kluba. Joveljić se odužio na najbolji mogući način - gol je morao da postigne jer je to instikt pravog napadača, ali ga nije slavio već je navijačima poslao ljubav. 

Tagovi

Dejan Joveljić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC