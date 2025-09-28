Dejan Joveljić pokazivao srce protivničkim navijačima: Oduševićete se kada saznate zašto

Sjajan potez Dejana Joveljića nakon postignutog gola protiv Galaksija, svog bivšeg kluba.

Izvor: X/MLS/printscreen

Fudbaleri Los Anđeles Galaksija na svom terenu savladali su Sporting Kanzas siti, a centralna figura meča bio je igrač poraženog tima. Srpski fudbaler i povremeni reprezentativac Dejan Joveljić postigao je jedini gol za goste, a zatim navijačima na stadionu pokazao srce i "izvinjenje" za to što je uradio.

Ovakav potez ne treba da čudi - Joveljić je do prije nekoliko mjeseci igrao za Galaksi, sa kojim je prethodne sezone osvojio titulu u SAD. Bio je jedan od najznačajnijih igrača tima u tom pohodu, a sada se vratio na mjesto velikih uspjeha i ponovo pogodio. Ovog puta to je bilo samo da ublaži poraz svoje ekipe, ali i da pokaže navijačima u Los Anđelesu koliko ih cijeni. Pogledajte gol i proslavu:

Dejan Joveljić pulls one back and gives love to his former club!pic.twitter.com/YfbHwdHLid — Major League Soccer (@MLS)September 28, 2025

Prije meča koji su igrali Galaksi i Sporting, tim iz Los Anđelesa je priredio malu svečanost Joveljiću koji je zbog partija iz prethodne sezone neizbrisiv dio njihovog kluba. Joveljić se odužio na najbolji mogući način - gol je morao da postigne jer je to instikt pravog napadača, ali ga nije slavio već je navijačima poslao ljubav.