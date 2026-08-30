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Amerika bruji o Lionelu Mesiju i Dejanu Joveljiću: Nestvaran debi srpskog napadača u novom timu

Amerika bruji o Lionelu Mesiju i Dejanu Joveljiću: Nestvaran debi srpskog napadača u novom timu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Dejan Joveljić je sa dva gola debitovao za svoj novi tim Sijetl Saunderse i samo je nestvarna partija Lionela Mesija bila impresivnija od njegove u MLS-u.

Dejan Joveljić dva gola na debiju za Sijetl Izvor: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia

Dejan Joveljić je debitovao za svoj novi tim u MLS-u sa dva gola. U duelu Sijetl Saundersa i Čikago Fajera bilo je 2:2 (1:1), a reprezentativac Srbije dao je oba gola za svoj tim u 12. i 48. minutu. Pre samo pet dana je stigao iz Sporting Kanzas Sitija Joveljuić i odmah je pokazao kakvo je pojačanje.

"Osjećaj je bio nevjerovatan. Sjajno je igrati pred ovakvim navijačima... Pružili su nam vjetar u leđa koji nam je bio potreban, veoma sam srećan. Nadam se da ću ih vidjeti u ovolikom broju i na narednim utakmicama", izjavio je Joveljić poslije meča.

Prvi gol je Joveljić dao tako što je utrčao na desetak metara od gola rivala i zakucao loptu u mrežu, dok je drugi postigao tako što je šutirao sa ivice 16 metara i na sjajan način je savladao golmana rivala. Oba puta je donosio prednost svom timu, dok su za Čikago pogađali Maren Hajle Selasije i Robert Levandovski.

Mesi dao četiri gola

Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Fudbaleri Inter Majamija savladali su Montreal 7:1 (2:1) i tako su nastavili da briljiraju, a Lionel Mesi je na ovoj utakmici dao četiri gola i asistirao je Luisu Suarezu u 80. minutu. Kazemiro je dao gol u 20. a Aleksandar Šou u 89. minutu,

Tagovi

Dejan Joveljić fudbal

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