Amerika bruji o Lionelu Mesiju i Dejanu Joveljiću: Nestvaran debi srpskog napadača u novom timu

Dejan Joveljić je sa dva gola debitovao za svoj novi tim Sijetl Saunderse i samo je nestvarna partija Lionela Mesija bila impresivnija od njegove u MLS-u.

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Dejan Joveljić je debitovao za svoj novi tim u MLS-u sa dva gola. U duelu Sijetl Saundersa i Čikago Fajera bilo je 2:2 (1:1), a reprezentativac Srbije dao je oba gola za svoj tim u 12. i 48. minutu. Pre samo pet dana je stigao iz Sporting Kanzas Sitija Joveljuić i odmah je pokazao kakvo je pojačanje.

"Osjećaj je bio nevjerovatan. Sjajno je igrati pred ovakvim navijačima... Pružili su nam vjetar u leđa koji nam je bio potreban, veoma sam srećan. Nadam se da ću ih vidjeti u ovolikom broju i na narednim utakmicama", izjavio je Joveljić poslije meča.

That's DELIGHTFUL from Dejan Joveljić @SoundersFCgo up 2-1 thanks to their new No. 9! pic.twitter.com/yhgoTFIpGu — Major League Soccer (@MLS)August 29, 2026

Prvi gol je Joveljić dao tako što je utrčao na desetak metara od gola rivala i zakucao loptu u mrežu, dok je drugi postigao tako što je šutirao sa ivice 16 metara i na sjajan način je savladao golmana rivala. Oba puta je donosio prednost svom timu, dok su za Čikago pogađali Maren Hajle Selasije i Robert Levandovski.

Mesi dao četiri gola

Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Fudbaleri Inter Majamija savladali su Montreal 7:1 (2:1) i tako su nastavili da briljiraju, a Lionel Mesi je na ovoj utakmici dao četiri gola i asistirao je Luisu Suarezu u 80. minutu. Kazemiro je dao gol u 20. a Aleksandar Šou u 89. minutu,