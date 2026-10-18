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Lionel Mesi sa 39 godina dva puta izveo čudo: Ne zna se koji je gol ljepši, oba puta driblao pola terena

Lionel Mesi sa 39 godina dva puta izveo čudo: Ne zna se koji je gol ljepši, oba puta driblao pola terena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi je nevjerovatan. Nakon fantastičnog Svjetskog prvenstva sada dominira u MLS-u i zaista pravi magije.

Lionel Mesi briljira u MLS ligi Izvor: X/All About Argentina

Godine su samo broj za Lionela Mesija! On je sa 39 godina sada postigao dva gola u pobjedi svog tima nad Atlantom 3:1 (1:0), a oba pogotka bila su spektakularna.

Prvo je na isteku prvog poluvremena Bertram pogodio za 1:0 na asistenciju Luisa Suareza, a onda je upravo on u 56. minutu asistirao Mesiju za 2:0. A onda smo četiri minuta kasnije opet vidjeli magiju.

Kada je prvi gol Argentinca u pitanju, krenuo je sa sredine terena sa desne strane i polako ulazio u sredinu. Prošao je između trojice, nastavio, a onda sa potpuno druge strane terena pogodio za 2:0. Četiri minuta kasnije, ponovo se dao u trk.

Sa 39 godina Lionel Mesi je dobio pas od Luisa Suareza i zatim je istrčao cijelu polovinu protivničkog terena. Nakon toga je predriblao svog rivala i pogledajte kako je postigao prvi i drugi svoj pogodak:

Lionel Mesi na posljednjih 14 mečeva za Inter Majami ima ukupno 23 gola i asistencije, a u 2026. godini je upisao 44 meča sa 40 golova i 20 asistencija. Znao je i da proslavi svoje pogotke Mesi pa je tako u 60. minutu pokazao svom rivalu da se još vrti.

Pogledajte kako:

Do kraja meča Atlanta je uspjela preko Fafe Pikoa da postigne utješni pogodak, ali to nije mnogo pomoglo.

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Tagovi

Lionel Mesi MLS liga Inter Majami

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