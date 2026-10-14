logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Leo Mesi izabrao sedam najvećih talenata u fudbalu: Nijedan ne igra u Barseloni

Leo Mesi izabrao sedam najvećih talenata u fudbalu: Nijedan ne igra u Barseloni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lionel Mesi je izabrao sedam mladih talenata u fudbalu, među kojima je samo jedan Argentinac. Saznajte ko su njegovi nasljednici.

Lionel Mesi izabrao deset najvećih talenata Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi ulazi u finalnu fazu karijere i pred njim su najvjerovatnije još samo dvije sezone profesionalnog fudbala, pošto mu ugovor sa Interom iz Majamija ističe 2028. S obzirom na to da se upravo oprostio od Argentine i da više neće nositi dres sa državnim grbom, nekima je to već ravno penziji, a čini se da je to sličan slučaj i sa njim jer je počeo da priča o svojim fudbalskim nasljednicima.

U interesantnoj kampanji "Adidasa", Lionel Mesi je predstavio deset mladih fudbalera i fudbalerki koji će obilježiti budućnost fudbala. U pitanju su fudbalerke Kloi Sarvi (Čelsi), Đovana Vaksman (OL) i Lota Vrede (HSV), dok je izabrao i sedam mladih fudbalera - i tek jednog Argentinca.

Ko su Mesijevi nasljednici?

Lionel Mesi s velikom pažnjom prati fudbalska dešavanja i iz "Adidasa" uvjeravaju da je sam birao fudbalere koje će staviti na spisak i da nije u pitanju nikakva "marketinška fora", tako da je zanimljivo vidjeti sljedeću sedmorku:

  • Maks Dauman (16) - Arsenal, Englez, ofanzivni vezni / krilni napadač
  • Džan Uzun (20) - Ajntraht Frankfurt, Turčin, napadač / ofanzivni vezni
  • Hesus Rodrigez (20) - Komo, Španac, lijevo / desno krilo
  • Kes Smit (20) - AZ Alkmar, Holanđanin, centralni vezni
  • Tomas Aranda (19) - Boka Juniors, Argentinac, vezni igrač
  • Zavijer Gozo (19) - Kristal Palas, Amerikanac, krilni napadač

Koga je Mesi preskočio?

Mnoge je iznenadilo što Mesi nije na spisak stavio niti jednog mladog fudbalera Barselone koja po običaju ima najtalentovanije igrače u "La Masiji" iz koje je i sam potekao. Od zemljaka, tu je samo Tomas Aranda iz Boke Juniors, koji je inače već debitovao za Argentinu, ali je recimo "preskočen" Franko Mastantuono, mladi igrač Real Madrida na pozajmici u Fiorentini, takođe Argentinac.


Pretpostavka je da se Mesi vodio i time da budu što manje poznati, tako da je u tom slučaju jasno zbog čega nema Lamina Jamala, Paua Kubarsija i drugih.

Mesi već znao da pogodi

Interesantno je da je ovo već treći put da Leo Mesi bira talentovane igrače, a neka od imena koja je stavljao na ranije spiskove su pravila velike karijere. Između ostalih, Leo Mesi je imao velika očekivanja od Trenta Aleksandera-Arnolda, Fila Fodena, Džejdona Sanča i Mejsona Maunta, igrače koji su makar jednom u karijeri bili na visokom nivou, neki i duže, s tim da je bilo i onih oko kojih se prevario.

Najinteresantniji primjeri toga su Kasper Dolberg, danski napadač koji danas igra za Ajaks, ili recimo defanzivac Davide Kalabrija, nekada velika nada Milana, danas igrač Panatinaikosa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC