Leo Mesi izabrao sedam najvećih talenata u fudbalu: Nijedan ne igra u Barseloni

Lionel Mesi je izabrao sedam mladih talenata u fudbalu, među kojima je samo jedan Argentinac. Saznajte ko su njegovi nasljednici.

Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi ulazi u finalnu fazu karijere i pred njim su najvjerovatnije još samo dvije sezone profesionalnog fudbala, pošto mu ugovor sa Interom iz Majamija ističe 2028. S obzirom na to da se upravo oprostio od Argentine i da više neće nositi dres sa državnim grbom, nekima je to već ravno penziji, a čini se da je to sličan slučaj i sa njim jer je počeo da priča o svojim fudbalskim nasljednicima.

U interesantnoj kampanji "Adidasa", Lionel Mesi je predstavio deset mladih fudbalera i fudbalerki koji će obilježiti budućnost fudbala. U pitanju su fudbalerke Kloi Sarvi (Čelsi), Đovana Vaksman (OL) i Lota Vrede (HSV), dok je izabrao i sedam mladih fudbalera - i tek jednog Argentinca.

Ko su Mesijevi nasljednici?

Lionel Mesi s velikom pažnjom prati fudbalska dešavanja i iz "Adidasa" uvjeravaju da je sam birao fudbalere koje će staviti na spisak i da nije u pitanju nikakva "marketinška fora", tako da je zanimljivo vidjeti sljedeću sedmorku:

Maks Dauman (16) - Arsenal, Englez, ofanzivni vezni / krilni napadač

(16) - Arsenal, Englez, ofanzivni vezni / krilni napadač Džan Uzun (20) - Ajntraht Frankfurt, Turčin, napadač / ofanzivni vezni

(20) - Ajntraht Frankfurt, Turčin, napadač / ofanzivni vezni Hesus Rodrigez (20) - Komo, Španac, lijevo / desno krilo

(20) - Komo, Španac, lijevo / desno krilo Kes Smit (20) - AZ Alkmar, Holanđanin, centralni vezni

(20) - AZ Alkmar, Holanđanin, centralni vezni Tomas Aranda (19) - Boka Juniors, Argentinac, vezni igrač

(19) - Boka Juniors, Argentinac, vezni igrač Zavijer Gozo (19) - Kristal Palas, Amerikanac, krilni napadač

Koga je Mesi preskočio?

Mnoge je iznenadilo što Mesi nije na spisak stavio niti jednog mladog fudbalera Barselone koja po običaju ima najtalentovanije igrače u "La Masiji" iz koje je i sam potekao. Od zemljaka, tu je samo Tomas Aranda iz Boke Juniors, koji je inače već debitovao za Argentinu, ali je recimo "preskočen" Franko Mastantuono, mladi igrač Real Madrida na pozajmici u Fiorentini, takođe Argentinac.



Pretpostavka je da se Mesi vodio i time da budu što manje poznati, tako da je u tom slučaju jasno zbog čega nema Lamina Jamala, Paua Kubarsija i drugih.

Mesi već znao da pogodi

Vidi opis Leo Mesi izabrao sedam najvećih talenata u fudbalu: Nijedan ne igra u Barseloni Lionel Mesi Mundijal 2026, Argentina, Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Lionel Mesi Mundijal 2026, Lionel Mesi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printskrin Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Interesantno je da je ovo već treći put da Leo Mesi bira talentovane igrače, a neka od imena koja je stavljao na ranije spiskove su pravila velike karijere. Između ostalih, Leo Mesi je imao velika očekivanja od Trenta Aleksandera-Arnolda, Fila Fodena, Džejdona Sanča i Mejsona Maunta, igrače koji su makar jednom u karijeri bili na visokom nivou, neki i duže, s tim da je bilo i onih oko kojih se prevario.

Najinteresantniji primjeri toga su Kasper Dolberg, danski napadač koji danas igra za Ajaks, ili recimo defanzivac Davide Kalabrija, nekada velika nada Milana, danas igrač Panatinaikosa.