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Mesiju niko ništa ne može: Sa Suarezom držao čas fudbala, kao nekad u Barseloni

Mesiju niko ništa ne može: Sa Suarezom držao čas fudbala, kao nekad u Barseloni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi nastavlja sa dominacijom u Americi, zajedno sa Luisom Suarezom je donio ubjedljivu pobjedu Interu iz Majamija.

Sjajna utakmica Lionela Mesija i Luisa Suareza za Inter Majami Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Lionel Mesi (39) završio je reprezentativnu karijeru i odigrao posljednji meč za Argentinu. Poslije spektakularnog oproštaja vratio se u Ameriku i nastavio da dominira u dresu Intera iz Majamija. Zajedno sa Luisom Suarezom (39) donio je ubjedljivu pobjedu protiv Di Si junajteda - 4:0.

Prvo je Urugvajac imao svoj ples na terenu, upisao se u strijelce u 3. i 39. minutu i rezultatom 2:0 se otišlo na pauzu. Onda je stvari u svoje ruke preuzeo Leo Mesi i dao još dva gola. Kod prvog mu je asistirao upravo Suarez. Njih dvojica podsjetili su na ubitačan tandem iz Barselone. Obojica imaju po 39 godina, ali se poigravaju u MLS ligi.

Mesi se tako dodatno učvrstio na prvom mjestu liste strijelaca u MLS ligi sa 23 gola i 11 asistencija. Suarez ima 15 golova na svom kontu. Inter Majami je trenutno drugi na tabeli sa 49 bodova, prvi je Nešvil sa 63. Polako se približava plej-of i borba za trofej...

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Tagovi

Lionel Mesi Luis Suarez Inter Majami MLS liga

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