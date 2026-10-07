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Dragan Stojković Piksi ima novi posao? Poslije godinu dana dobija izazov na drugom kontinentu

Dragan Stojković Piksi ima novi posao? Poslije godinu dana dobija izazov na drugom kontinentu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je na pragu dogovora sa Los Anđelesom, koji traži novog trenera.

Dragan Stojković preuzima Los Anđeles Izvor: MN PRESS

Bivši selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi karijeru bi mogao da nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema vijestima koje su se pojavile, za usluge nekadašnjeg fudbalera zainteresovan je Los Anđeles.

Kontakt je navodno uspostavljen, a tvrdi se i da su prvi pregovori bili uspješni, pa se očekuje da Piksi u narednom periodu krene put Sjedinjenih Američkih Država i preuzme klub iz MLS lige. Los Anđeles traži novog trenera nakon što je Mark dos Santos dobio otkaz prije mjesec dana, a tim trenutno vodi Ćavi Tamarit.

Ambicije Los Anđelesa su bile velike, posebno ako znamo da je u tim stigao Son Hjungmin, bivša zvijezda Totenhema. LAFC je trenutno 11. na tabeli u ukupnoj konkurenciji, odnosno šesti na Zapadnoj konferenciji, sa skorom od 11 pobjeda, osam remija i devet poraza, a trenutni cilj je da se obezbijedi plasman u plej-of.

Los Anđeles ima još nekoliko imena na listi koje razmatra, ali je utisak da je Piksi u prednosti i da je najbliži dogovoru. Trebalo bi da presude pregovori koji će se u narednim danima odigrati u SAD.

Nekoliko pregovora već propalo

Piksi je ranije bio viđen kao trener nekoliko selekcija. Jedan od planova je bio da preuzme Južnu Koreju. Međutim, azijsku reprezentaciju će voditi Robert Moreno, a kako se navodi, dogovor je propao zbog uslova koji se srpskom treneru nisu dopadali.

Govorilo se da bi uskoro mogao da preuzme i egipatski Zamalek, ali se i ta saradnja nije ostvarila. Najranije je Dragan Stojković Piksi bio dovođen u vezu sa Afrikom i timom Esperansa iz Tunisa. Poslije nekoliko propalih pregovora ostaje nam da sačekamo epilog odlaska u Sjedinjene Američke Države.

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Tagovi

Dragan Stojković - Piksi MLS liga

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