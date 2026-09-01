Piksi postavio ultimatum i ostao bez već viđenog posla

Nekadašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je bio na pragu novog angažmana, ali sve se iskomplikovalo.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi ostao je bez novog angažmana. Iako je već bio viđen na klupi Južne Koreje, do dogovora nije došlo, pa će azijsku reprezentaciju ubuduće predvoditi Španac Robert Moreno.

Može se pretpostaviti šta je razlog što se srpski trener i savez nisu dogovorili, pošto je bio predviđen probni ugovor tokom septembra i oktobra. Očigledno to Piksiju nije odgovaralo, pa će Moreno voditi Južnu Koreju do 27. novembra, a ukoliko se dokaže u prijateljskim utakmicama, mogao bi da potpiše dugoročni ugovor i povede tim na Azijski kup.

Zašto su propali pregovori Piksija i Južne Koreje?

Srpski stručnjak je nedavno otvoreno govorio o želji da preuzme tu selekciju i otkrio koja je jedina prepreka. Ispostavilo se i ključna...

"Tačno je da sam zainteresovan da preuzmem reprezentaciju Južne Koreje, ali me to interesuje samo ako bih dobio dugoročni angažman, ne v.d", rekao je Stojković za KBS.

Stojković ima veliko iskustvo u Aziji, kao igrač i kao trener, pa mu ne bi bilo potrebno vremena za adaptaciju. Vodio je Nagoju u Japanu, Gvangdžu u Kini, prije nego što je preuzeo reprezentaciju Srbije.

"Imam dovoljno radnog iskustva u Aziji. Dobro poznajem kulturu i mentalitet, ne bi mi bilo teško da se adaptiram. Koreja je veoma ambiciozan tim sastavljen od igrača sa potencijalom i talentom za dobar rezultat. Tu bih izdvojio Hjunga Mina Sona, Kanga Ina Lija, Junga Vua Seola i Hjuna Kjua Oha".

Rekao je kako mu ne bi smetalo da se preseli u Seul kako bi bio 100 posto posvećen novom poslu. "Ako bih mogao da živim u Seulu, ne bih imao ništa protiv toga da se preselim. Po prirodi vjerujem u svoj trenerski stil, uvjeren sam da bih mogao da podignem korejski fudbal nazad na najviši nivo".

Južna Koreja je ispala sa Svjetskog prvenstva još u grupnoj fazi, poslije čega se Savez zahvalio Hong Mjung Bou.

"Početak nastupa Koreje na Mundijalu je bio dobar, ali koncentracija igrača je poslije toga opala. Očigledno da postoji problem sa kohezijom unutar ekipe. Teško je donositi brze zaključke, jer ne znam šta se dešavalo unutar tima. Prvi prioritet bi mi bio da vratim igračima samopouzdanje", rekao je nedavno Piksi. Podsjetimo, on je bez posla od oktobra kada je napustio klupu Srbije usred kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

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