Marko Marin: "Bundesliga je zanimljiva, ali u Zvezdi imam mnogo planova"

Marko Marin je istakao u intervjuu za njemačke medije da za sada nema namjeru da ide iz Crvene zvezde, kao i da nije razgovarao sa Hanoverom.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin uprkos interesovanju iz inostranstva ostaje u Beogradu. Pisalo se da su neki njemački klubovi poput Hanovera zainteresovani da ga dovedu i da mu povjere mjesto sportskog direktora.

Nekadašnji fudbaler Verdera i Borusije Menhengladbah te reprezentativac Njemačke istakao je da je lijepo čuti da se nemački klubovi raspituju za njega, ali da ostaje u Crvenoj zvezdi.

"Za sada ne. Srećan sam ovdje. Bundesliga je uvijek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovdje i imam još mnogo planova", poručio je Marin.

Naglasio je da on nije imao nikakav lični kontakt sa Hanoverom: "Nisam lično razgovarao sa Hanoverom, moraćete da pitate njih vezano za to."

"Zabavno je u Zvezdi"

Pričao je o tome koliko ga ispunjava rad u Crvenoj zvezdi i šta tačno obavlja od funkcija i zadataka u Ljutice Bogdana 1.

"Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno.Nakon igračke karijere želio sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga", zaključio je Marin.

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