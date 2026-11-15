logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Marin: "Bundesliga je zanimljiva, ali u Zvezdi imam mnogo planova"

Marko Marin: "Bundesliga je zanimljiva, ali u Zvezdi imam mnogo planova"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Marko Marin je istakao u intervjuu za njemačke medije da za sada nema namjeru da ide iz Crvene zvezde, kao i da nije razgovarao sa Hanoverom.

Marko Marin o interesovanju Hanovera Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin uprkos interesovanju iz inostranstva ostaje u Beogradu. Pisalo se da su neki njemački klubovi poput Hanovera zainteresovani da ga dovedu i da mu povjere mjesto sportskog direktora.

Nekadašnji fudbaler Verdera i Borusije Menhengladbah te reprezentativac Njemačke istakao je da je lijepo čuti da se nemački klubovi raspituju za njega, ali da ostaje u Crvenoj zvezdi.

"Za sada ne. Srećan sam ovdje. Bundesliga je uvijek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovdje i imam još mnogo planova", poručio je Marin.

Naglasio je da on nije imao nikakav lični kontakt sa Hanoverom: "Nisam lično razgovarao sa Hanoverom, moraćete da pitate njih vezano za to."

"Zabavno je u Zvezdi"

Pričao je o tome koliko ga ispunjava rad u Crvenoj zvezdi i šta tačno obavlja od funkcija i zadataka u Ljutice Bogdana 1.  

"Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno.Nakon igračke karijere želio sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga", zaključio je Marin.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Marko Marin Hanover FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC