Ajzea Kenan ima novi klub? Bivši košarkaš Zvezde pred dogovorom sa Turcima

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan karijeru će nastaviti u Turskoj, a za njegove usluge zainteresovan je Trabzonspor

Izvor: MN PRESS

Iskusni evroligaš Ajzea Kenan (35) karijeru će najvjerovatnije nastaviti u Turskoj. Za doskorašnjeg košarkaša Crvene zvezde navodno je zainteresovan Trabzonspor, javlja Basket njuz.

Turski klub je dovođenjem Mohameda Salaha zatresao fudbalsko tržište, a sad ima priliku da i na košarkaškoj sceni napravi senzaciju. Prošle sezone ovaj tim je stigao do četvrtfinala domaćeg šampionata, a jasno je da ove sezone ima velike ambicije pošto u timu već ima nekoliko evroligaških imena - Šek Harison, Emanuel Teri i Brejdi Menek.

Iako važi za košarkaškog veterana, s obzirom na to da broji 35, ali i da je propustio cijelu prethodnu sezonu, Kenan je i dalje igrač koji je poželjan u timu. Bivši plejmejker Olimpijakosa posljednji put je u elitnom takmičenju igrao u sezoni 2024/25, kad je prosječno bilježio 10 poena i imao 38 odsto šuta za tri.

Nakon godine pauze, Amerikanac tvrdi da se osjeća potpuno zdravo, a ispred svega isticao je želju da se oduži crveno-bijelima.

"Osjećao sam se tamo komforno, htio sam da se vratim i da poguram tim na neki novi nivo, da im uzvratim na svemu jednom solidnom sezonom. Osjećam kao da sam ostavio nedovršena posla. Imao sam još mnogo toga da pružim. Svašta se desilo, ali ponavljam, osjećam kao da je ostao nedovršen posao", ispričao je Kenan.

Kenan već trenira i priprema se za novu sezonu. Iako je imao želju da ponovo zaigra u Evroligi, čini se da je put u Tursku realna opcija za ovog iskusnog organizatora igre. Prema tome, naredne sezone mogli bismo ga vidjeti u FIBA Ligi šampiona.