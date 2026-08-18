"Bomba" u Rimu: Stiže čudo od djeteta, izlazna klauzula 120 miliona evra!

Najimpresivniji detalj u ugovoru svakako je izlazna klauzula od astronomskih 120 miliona evra.
Rimska "vučica" je pred realizacijom transfera koji je potresao italijanski fudbal! Talentovani krilni napadač Porta Rodrigo Mora na korak je od Rome u poslu vrijednom 25 miliona evra. Mladi as stiže na "Olimpiko" opremljen gigantskom izlaznom klauzulom od čak 120 miliona evra.
Roma je uspješno preskočila i posljednje prepreke na putu do potpisa supertalentovanog Portugalca. Prema pisanju uglednog lista "Korijere delo Sport", "đalorosi" trenutno peglaju posljednje detalje sporazuma koji će 19-godišnjeg majstora sa loptom preseliti u Vječni grad.
Klučni preokret dogodio se nakon višednevnih intenzivnih pregovora. Pritisak šefa stručnog štaba Đan Pjera Gasperinija i direktno uključivanje porodice Fridkin, vlasnika Rome, bili su presudni da se ovaj mega-transfer privede kraju.Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia
Pao je dogovor oko fiksnog obeštećenja od 25 miliona evra, dok će Portu pripasti i određeni procenat od naredne prodaje. Najimpresivniji detalj u ugovoru svakako je izlazna klauzula od astronomskih 120 miliona evra, što jasno ukazuje na to koliko i Porto i Roma veruju u njegov vanserijski potencijal.
Predsjednik Porta Andre Viljaš-Boaš i čelnici kluba blisko su sarađivali sa posrednicima kako bi se riješile i posljednje stavke. Obje strane su uspjele da prevaziđu prethodne zastoje u pregovorima i osiguraju bezbjedan prelazak fudbalera na Apenine.
Romu su ovog ljeta pojačali Santijago Kastro (Bolonja), Kostas Kulijerakis (Volfsburg) i Nauel Molina (Atletiko Madrid), dok je sačuvara okosnica tima iz prošle sezone.
Mora stiže kao kapitalno pojačanje u napadu za Gasperinija, koji je insistirao na igraču sa vrhunskom kreativnošću i dinamikom u posljednjoj trećini terena. Mladi portugalski reprezentativac donosi sjajne tehničke kvalite i taktičku fleksibilnost koji se savršeno uklapaju u viziju italijanskog stručnjaka.
Dovođenje vrhunskih mladih talenata ostaje ključni stub strategije kluba sa "Olimpika" dok balansira između borbe u Seriji A i evropskih obaveza. Dolazak ovog tinejdžera ubrizgaće svježu krv i novu energiju u ambiciozni tim koji želi napad na sam vrh italijanskog fudbala, ali i atraktivan povratak u Ligu šampiona.