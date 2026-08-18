"Bomba" u Rimu: Stiže čudo od djeteta, izlazna klauzula 120 miliona evra!

Najimpresivniji detalj u ugovoru svakako je izlazna klauzula od astronomskih 120 miliona evra.

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Rimska "vučica" je pred realizacijom transfera koji je potresao italijanski fudbal! Talentovani krilni napadač Porta Rodrigo Mora na korak je od Rome u poslu vrijednom 25 miliona evra. Mladi as stiže na "Olimpiko" opremljen gigantskom izlaznom klauzulom od čak 120 miliona evra.

Roma je uspješno preskočila i posljednje prepreke na putu do potpisa supertalentovanog Portugalca. Prema pisanju uglednog lista "Korijere delo Sport", "đalorosi" trenutno peglaju posljednje detalje sporazuma koji će 19-godišnjeg majstora sa loptom preseliti u Vječni grad.

Klučni preokret dogodio se nakon višednevnih intenzivnih pregovora. Pritisak šefa stručnog štaba Đan Pjera Gasperinija i direktno uključivanje porodice Fridkin, vlasnika Rome, bili su presudni da se ovaj mega-transfer privede kraju.

Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Pao je dogovor oko fiksnog obeštećenja od 25 miliona evra, dok će Portu pripasti i određeni procenat od naredne prodaje. Najimpresivniji detalj u ugovoru svakako je izlazna klauzula od astronomskih 120 miliona evra, što jasno ukazuje na to koliko i Porto i Roma veruju u njegov vanserijski potencijal.

Predsjednik Porta Andre Viljaš-Boaš i čelnici kluba blisko su sarađivali sa posrednicima kako bi se riješile i posljednje stavke. Obje strane su uspjele da prevaziđu prethodne zastoje u pregovorima i osiguraju bezbjedan prelazak fudbalera na Apenine.

KO JE SVE STIGAO? Romu su ovog ljeta pojačali Santijago Kastro (Bolonja), Kostas Kulijerakis (Volfsburg) i Nauel Molina (Atletiko Madrid), dok je sačuvara okosnica tima iz prošle sezone.

Mora stiže kao kapitalno pojačanje u napadu za Gasperinija, koji je insistirao na igraču sa vrhunskom kreativnošću i dinamikom u posljednjoj trećini terena. Mladi portugalski reprezentativac donosi sjajne tehničke kvalite i taktičku fleksibilnost koji se savršeno uklapaju u viziju italijanskog stručnjaka.

Dovođenje vrhunskih mladih talenata ostaje ključni stub strategije kluba sa "Olimpika" dok balansira između borbe u Seriji A i evropskih obaveza. Dolazak ovog tinejdžera ubrizgaće svježu krv i novu energiju u ambiciozni tim koji želi napad na sam vrh italijanskog fudbala, ali i atraktivan povratak u Ligu šampiona.