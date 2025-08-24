Gledate početak kraja fudbala u Evropi: Prijeti krah zbog ovog transfera od 70 miliona

Jedan od najvećih talenata svijeta Rodrigo Mora blizu je odlaska u Saudijsku Arabiju, a ne u Englesku, Španiju ili Italiju. To je početak kraja fudbala u Evropi.

Izvor: Rich Graessle/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Saudijska Arabija odlučila je da uloži veliki novac u fudbal i tako "podigne" ovaj sport u kome organizuje Svjetsko prvenstvo 2034, a to, između ostalog, znači i dolazak sjajnih fudbalera... Počelo je prvo s veteranima poput Kristijana Ronalda ili Karima Benzeme koji su dobili ogromne ugovore, ali sada se u Saudijskoj Arabiji okreću ka onim najtalentovanijim.

Tako bi "bomba" ljetnog prelaznog roka mogao da bude talentovani portugalski fudbaler Rodrigo Mora (18) kome se predviđa blistava budućnost, ali pitanje je da li je to tako kada u tinejdžerskim godinama ide u Saudijsku Arabiju.

⚫️ Al Ittihad have made official approach to FC Porto to negotiate for talented Portuguese striker Rodrigo Mora.



Negotiations are underway, as Record reported; as current release clause into Mora’s contract is worth €70m.



Talks ongoing also with his agent Jorge Mendes.pic.twitter.com/6DDuzNf4k2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 23, 2025



Kako je prenio fudbalski insajder Fabricio Romano, Al Itihad je kontaktirao sa Portom i otpočeo pregovore oko Rodriga More, a plan je da se aktivira klauzula u ugovoru vrijedna 70 miliona evra. Ovog ljeta odbila je već neke klubove koji su ga željeli po manjoj cijeni, recimo Liverpul, a Al Itihadu je najmanji problem da izdvoji taj novac za Portugalca.

Ipak, bio bi to "početak kraja" fudbala u Evropi, ako bi najveći talenti počeli da odlaze u tinejdžerskim danima u Saudijsku Arabiju, a doduše dobar je i signal i kome je do fudbala - a kome do novca.

Istina, nije se Rodrigo Mora još izjasnio i pregovore umjesto njega vodi agent Žorž Mendeš koji je upravljao karijerom Kristijana Ronalda i koji je uticao na njegovu odluku da ode u Al Nasr. Iz sportskog smisla, taj transfer se za Ronalda nije isplatio, ali jeste iz finansijskog.

Ko je Rodrigo Mora?

Rodrigo Mora je novi izdanak portugalske škole fudbala i najbolje se znalazi na mjestu "desetke", dok može da igra na oba krila. Porede ga sa Žoaom Feliksom, koji je ovog ljeta već sa 25 godina završio u Saudijskoj Arabiji jer se nije snašao ni u jednom klubu u kome je igrao, ali vjeruju da Mora ima "viši plafon" i od njega.

Mora je nedavno postao punoljetan, a već je odigrao 36 utakmica za Porto i doprinio je sa 11 golova i četiri asistencije. Kažu da je pred njim velika karijera, ali izgleda ne u Evropi.