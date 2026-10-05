Sve o utakmici BiH i Poljske: "Zmajevi" jure prvo mjesto u grupi

Na stadionu "Bilino Polje" u Zenici od 20.45 na rasporedu je utakmica između Bosne i Hercegovine i Poljske u četvrtom kolu Lige nacija.

Izvor: Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia

Nakon oproštaja Edina Džeke od selekcije BiH, već prvi duel bez dosadašnjeg kapitena "zmajeva" ima veliki ulog jer bi eventualnom pobjedom izabranici Sergeja Barbareza zasjeli na prvu poziciju u grupi 4.

Pred ovaj meč, Švedska vodi u grupi sa dva boda više od drugoplasirane BiH, dok je Poljska treća sa bodom zaostatka.

Reprezentacija BiH ulazi u duel tri dana nakon remija sa Švedskom (1:1) u Zenici, čime je nastavljen dobar niz poslije uvodna četiri boda sa gostovanja u Poljskoj i Rumuniji. Sa druge strane, Poljaci stižu ohrabreni ubjedljivim trijumfom nad Rumunijom (6:0), kojim su se oporavili od poraza u Švedskoj i ranijeg remija sa "zmajevima".

Selektor BiH Sergej Barbarez istakao je da je susret protiv Švedske bio izuzetno zahtjevan i da je remi bio realan ishod, napomenuvši da je taj meč ujedno bio i oproštajni za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Barbarez je poručio da ekipa u svaku utakmicu ulazi sa željom da pobijedi i da će protiv Poljaka tražiti sva tri boda, iako su svjesni šta svaki rezultat donosi u kalkulacijama.

Što se tiče igračkog kadra, u timu BiH upitno je jedino učešće golmana Martina Zlomislića zbog manje povrede, dok Poljska stiže oslabljena - njihov kapiten Robert Levandovski propušta meč zbog suspenzije zarađene protiv Rumunije.

Istorijat međusobnih susreta ne ide na ruku "zmajevima" s obzirom da BiH u dosadašnjih šest utakmica nikad nisu slavili - zabilježili su četiri poraza i dva remija uključujući i ovaj nedavni u Varšavi.

Pravdu na večerašnjem meču dijeliće francuski sudija Žeremi Pinjar, direktan prenos je na BHT 1, kao i tekstualni prenos na MONDO portalu.







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(MONDO)