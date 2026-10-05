Sve o utakmici BiH i Poljske: "Zmajevi" jure prvo mjesto u grupi

Na stadionu "Bilino Polje" u Zenici od 20.45 na rasporedu je utakmica između Bosne i Hercegovine i Poljske u četvrtom kolu Lige nacija.
Nakon oproštaja Edina Džeke od selekcije BiH, već prvi duel bez dosadašnjeg kapitena "zmajeva" ima veliki ulog jer bi eventualnom pobjedom izabranici Sergeja Barbareza zasjeli na prvu poziciju u grupi 4.
Pred ovaj meč, Švedska vodi u grupi sa dva boda više od drugoplasirane BiH, dok je Poljska treća sa bodom zaostatka.
Reprezentacija BiH ulazi u duel tri dana nakon remija sa Švedskom (1:1) u Zenici, čime je nastavljen dobar niz poslije uvodna četiri boda sa gostovanja u Poljskoj i Rumuniji. Sa druge strane, Poljaci stižu ohrabreni ubjedljivim trijumfom nad Rumunijom (6:0), kojim su se oporavili od poraza u Švedskoj i ranijeg remija sa "zmajevima".
Selektor BiH Sergej Barbarez istakao je da je susret protiv Švedske bio izuzetno zahtjevan i da je remi bio realan ishod, napomenuvši da je taj meč ujedno bio i oproštajni za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Barbarez je poručio da ekipa u svaku utakmicu ulazi sa željom da pobijedi i da će protiv Poljaka tražiti sva tri boda, iako su svjesni šta svaki rezultat donosi u kalkulacijama.
Što se tiče igračkog kadra, u timu BiH upitno je jedino učešće golmana Martina Zlomislića zbog manje povrede, dok Poljska stiže oslabljena - njihov kapiten Robert Levandovski propušta meč zbog suspenzije zarađene protiv Rumunije.
Istorijat međusobnih susreta ne ide na ruku "zmajevima" s obzirom da BiH u dosadašnjih šest utakmica nikad nisu slavili - zabilježili su četiri poraza i dva remija uključujući i ovaj nedavni u Varšavi.
Pravdu na večerašnjem meču dijeliće francuski sudija Žeremi Pinjar, direktan prenos je na BHT 1, kao i tekstualni prenos na MONDO portalu.
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(MONDO)