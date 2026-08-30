Luka Dončić otjerao Lebrona Džejmsa iz Lejkersa? Amerikanci otkrili šta je istina u Los Anđelesu

Spekulacije da je Luka Dončić uticao na odlazak Lebrona Džejmsa iz Los Anđeles Lejkersa vjerovatno nisu tačne, navodi dobro upućeni novinar.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Lebron Džejms je tokom više od dve decenije u NBA izgradio jednu od najvećih košarkaških karijera u istoriji, ali u Los Anđeles Lejkersima više nije bilo mjesta za njega. Pred početak nove sezone preselio se u tim Filadelfije, a mnogo je onih koji smatraju da je to uradio jer mu je Luka Dončić uzeo status prve zvijezde tima. Ipak, sada iz SAD stižu drugačije informacije.

Kako tvrdi dobro obaviješteni "Atletik", Džejms je pristao na ulogu druge zvijezde u timu iza najboljeg košarkaša u istoriji Slovenije, ali... Problem je bilo što je mjesto Lebrona Džejmsa polako preuzimao Ostin Rivs, a "Kralju" je teško padalo da bude treći u hijerarhiji tima koji je prije nekoliko godina vodio do šampionske titule.

"Dok sam pratio Lebrona prošle sezone, kod njega je postojao unutrašnji konflikt zbog toga koliko je morao da se povuče pred Ostinom Rivsom. Čak je i Lebron razumio da je Luka prva opcija u svakoj situaciji", naveo je novinar Lou Marej koji je veoma dobro informisan o svim dešavanjima u taboru Lejkersa jer je to tema kojom se najviše bavi.

Tandem Dončić - Rivs je tokom marta funkcionisao fantastično, a Lejkersi su tada igrali najbolju košarku u NBA. Činilo se da i Lebron Džejms pronalazi ulogu u takvom sistemu, ali se zatim potpuno raspala sezona tima iz Los Anđelesa. Luka Dončić i Ostin Rivs su finiš sezone dočekali povrijeđeni, Lebron Džejms je preuzeo ulogu prve zvijezde tima i igrao fantastično - ali nije mogao da povede ekipu do borbe za titulu.

Lebron Džejms je bio zadovoljan načinom na koji je on završio prethodnu sezonu, kao najvažniji igrač tima koji je u plej-ofu uspio da izađe na kraj sa neugodnim timom Hjustona. Ipak, jasno je da bi Lejkersima bile veće šanse da su Dončić i Rivs bili na parketu, pa makar to značilo i Lebronovu manju ulogu.

Sada će Lebron Džejms imati priliku da ponovo bude nosilac igre. Očekuje se da mandat u Filadelfiji iskoristi za posljednji napad na titulu u karijeri, a oko sebe je već počeo da okuplja ekipu od koje mnogo očekuje. Vjeruje Lebron Džejms da bi Džoel Embid - ukoliko bude zdrav - mogao da bude važan adut u njegovom posljednjem šampionskom pohodu.

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