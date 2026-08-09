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Novi NBA supertim: Lebron dovodi zvijezde, sada je naciljao prvog pika, šampiona i centra koga je Jokić prebio

Novi NBA supertim: Lebron dovodi zvijezde, sada je naciljao prvog pika, šampiona i centra koga je Jokić prebio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Otkako je stigao Lebron Džejms, samo se priča o pojačanjima Filadelfije. I sada kada je ostalo još samo jedno mjesto u timu, postoje tri igrača koja bi mogla da ga dobiju.

Filadelfija dovodi još igrača Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Lebron Džejms nastavlja da pravi supertim u Filadelfiji. Nakon što je jedan od najboljih igrača ikada potpisao za Filadelfiju, stigao je u trejdu i Džejlen Braun, nekadašnji MVP finala iz Bostona, ali i trofejni bek Kentevijus Koldvel Poup kao i Din Vejd iz Klivlenda, a tu su već bili Džoel Embid, VJ Edžkomb, Adem Bona, Tajris Maksi. 

Sada se sprema još pojačanja, a jedno je bivši prvi pik na draftu Ben Simons. Australijanac koga je Filadelfija uzela sa prvog mjesta 2016. ispred Brendona Ingrama, Džejlena Brauna, Džamala Mareja, Domantasa Sabonisa, Paskala Sjakamal i Dežontea Mareja prošle sezone nije ni igrao.

Nakon šest godina u Filadelfiji, pravio je razne probleme i nije htio da igra u Bruklinu, zatim je kratko bio u Klipersima i nije ga bilo prošle godine, ali je spreman za povratak na mjesto gdje je sve počelo.

Drugo pomenuto pojačanje je takođe na krilnim pozicijama i to je Kevin Lav. Iskusni krilni centar, koji je već osvajao titule sa Lebronom, a igrali su zajedno u Klivlendu, prošle godine je kratko bio u Juti, a iako je u padu forme i sve manje vremena provodi na terenu mogao bi da pomogne sa klupe. 

Hoće blizanca koji se tukao sa Jokićem

"Ako neko uzme to posljednje veteransko mjesto u timu, to ću biti ja! Odrastao sam u Filadelfiji", napisao je Markif Moris na društvenim mrežama.

Iskusni krilni centar, koji je nama najpoznatiji po incidentu kada se 8. novembra 2021. godine na meču Denvera i Majamija potukao sa Nikolom Jokićem, sada hoće da dobije poziv Filadelfije. On je osvojio prsten sa Lebronom u sezoni 2019/20 sa Lejkersima. 

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Tagovi

Lebron Džejms Filadelfija NBA liga

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