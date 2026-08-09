Otkako je stigao Lebron Džejms, samo se priča o pojačanjima Filadelfije. I sada kada je ostalo još samo jedno mjesto u timu, postoje tri igrača koja bi mogla da ga dobiju.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Lebron Džejms nastavlja da pravi supertim u Filadelfiji. Nakon što je jedan od najboljih igrača ikada potpisao za Filadelfiju, stigao je u trejdu i Džejlen Braun, nekadašnji MVP finala iz Bostona, ali i trofejni bek Kentevijus Koldvel Poup kao i Din Vejd iz Klivlenda, a tu su već bili Džoel Embid, VJ Edžkomb, Adem Bona, Tajris Maksi.

Sada se sprema još pojačanja, a jedno je bivši prvi pik na draftu Ben Simons. Australijanac koga je Filadelfija uzela sa prvog mjesta 2016. ispred Brendona Ingrama, Džejlena Brauna, Džamala Mareja, Domantasa Sabonisa, Paskala Sjakamal i Dežontea Mareja prošle sezone nije ni igrao.

Nakon šest godina u Filadelfiji, pravio je razne probleme i nije htio da igra u Bruklinu, zatim je kratko bio u Klipersima i nije ga bilo prošle godine, ali je spreman za povratak na mjesto gdje je sve počelo.

Drugo pomenuto pojačanje je takođe na krilnim pozicijama i to je Kevin Lav. Iskusni krilni centar, koji je već osvajao titule sa Lebronom, a igrali su zajedno u Klivlendu, prošle godine je kratko bio u Juti, a iako je u padu forme i sve manje vremena provodi na terenu mogao bi da pomogne sa klupe.

Hoće blizanca koji se tukao sa Jokićem

Vidi opis Novi NBA supertim: Lebron dovodi zvijezde, sada je naciljao prvog pika, šampiona i centra koga je Jokić prebio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Buzzer Beaters Br. slika: 11 11 / 11

"Ako neko uzme to posljednje veteransko mjesto u timu, to ću biti ja! Odrastao sam u Filadelfiji", napisao je Markif Moris na društvenim mrežama.

Iskusni krilni centar, koji je nama najpoznatiji po incidentu kada se 8. novembra 2021. godine na meču Denvera i Majamija potukao sa Nikolom Jokićem, sada hoće da dobije poziv Filadelfije. On je osvojio prsten sa Lebronom u sezoni 2019/20 sa Lejkersima.