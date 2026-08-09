logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte kako zakucava najveća evroligaška zvijer: Niko nije čuo za njega, a pravi čuda i lomi obruče

Pogledajte kako zakucava najveća evroligaška zvijer: Niko nije čuo za njega, a pravi čuda i lomi obruče

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kaodiriči Akobundu Ehiogu bi mogao da bude prava senzacija u Evroligi, igrač o kome niko nije pričao, a koji pravi razliku. Njegovi snimci sa treninga su impresivni, pogledajte samo kako zakucava.

Kaodiriči Akobundu Ehiogu sjajno zakucava Izvor: X/@Eurohoopsnet

Kakav je igrač stigao u Evroligu ispod radara! Žalgiris je potpisao centra iz Nigerije Kaodiričija Akobundu Ehiogua bez mnogo buke. A trebalo bi da se obrati pažnja na njega! Sada je između dvije sezone ostao da individualno trenira, a snimci sa tih treninga su impresivni. Izgleda da su Litvanci potpisali najvećeg atletu Evrolige. 

Njegova zakucavanja na treningu u Americi su zaista impresivna. Skakao je, bacao loptu, pokazao impresivan raspon ruku i nevjerovatnu skočnost. Bili je tu "vetrenjača", "kapuljača", a sve vrijeme je bukvalno pucalo u dvorani.

Pogledajte:

Ko je Kao Akobudnu Ehiogu?

Odrastao je u Nigeriji, a iz rodnog mjesta se preselio kod rođaka u Lagos nakon što su mu preminuli roditelji. Tek 2012. godine je počeo da igra košarku kada se preselio u Sjedinjene Američke Države. Nakon srednje škole, promijenio je tri koledža, ostao je bez mjesta na draftu i morao je u Evropu.

Prvo je igrao u Njemačkoj u Tibingenu. zatim u Varezeu u Italiji, pa u španskoj Manresi. Nakon što je bio lider po broju blokada u Evrokupu, prošle sezone zaslužio je transfer u Žalgiris. Ima 26 godina, visok je 208 centimetara i ima 110 kilograma, a u Žalgirisu će se za minute boriti sa Jonasom Valančijunasom i Marekom Blaževićem. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Žalgiris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC