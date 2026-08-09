Pogledajte kako zakucava najveća evroligaška zvijer: Niko nije čuo za njega, a pravi čuda i lomi obruče

Kaodiriči Akobundu Ehiogu bi mogao da bude prava senzacija u Evroligi, igrač o kome niko nije pričao, a koji pravi razliku. Njegovi snimci sa treninga su impresivni, pogledajte samo kako zakucava.

Izvor: X/@Eurohoopsnet

Kakav je igrač stigao u Evroligu ispod radara! Žalgiris je potpisao centra iz Nigerije Kaodiričija Akobundu Ehiogua bez mnogo buke. A trebalo bi da se obrati pažnja na njega! Sada je između dvije sezone ostao da individualno trenira, a snimci sa tih treninga su impresivni. Izgleda da su Litvanci potpisali najvećeg atletu Evrolige.

Njegova zakucavanja na treningu u Americi su zaista impresivna. Skakao je, bacao loptu, pokazao impresivan raspon ruku i nevjerovatnu skočnost. Bili je tu "vetrenjača", "kapuljača", a sve vrijeme je bukvalno pucalo u dvorani.

Pogledajte:

EuroLeague highlights will go crazy next season for new Zalgiris player Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ✈️



(via di5ichi / Instagram)pic.twitter.com/GdY3P37x7R — Eurohoops (@Eurohoopsnet)August 8, 2026

Ko je Kao Akobudnu Ehiogu?

Odrastao je u Nigeriji, a iz rodnog mjesta se preselio kod rođaka u Lagos nakon što su mu preminuli roditelji. Tek 2012. godine je počeo da igra košarku kada se preselio u Sjedinjene Američke Države. Nakon srednje škole, promijenio je tri koledža, ostao je bez mjesta na draftu i morao je u Evropu.

Prvo je igrao u Njemačkoj u Tibingenu. zatim u Varezeu u Italiji, pa u španskoj Manresi. Nakon što je bio lider po broju blokada u Evrokupu, prošle sezone zaslužio je transfer u Žalgiris. Ima 26 godina, visok je 208 centimetara i ima 110 kilograma, a u Žalgirisu će se za minute boriti sa Jonasom Valančijunasom i Marekom Blaževićem.