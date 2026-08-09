Trener Sarajeva nakon kiksa na otvaranju sezone: Pucali smo sebi u glavu

Zoran Zekić nezadovoljan remijem protiv Radnika, preuzeo odgovornost.

Izvor: YouTube/FK Sarajevo/Screenshot

Nakon utakmice između Sarajeva i Radnika iz Bijeljine na otvaranju nove premijerligaške sezone, trener "bordo" tima Zoran Zekić nije skrivao razočaranje igrom svoje ekipe. Umjesto očekivane dominacije, publika u Mostaru gledala je izdanje koje je Zekić okarakterisao kao izuzetno nervozno, nedorečeno i ispunjeno početničkim greškama.

Sarajevo je u meč ušlo nesigurno, a već u uvodnim minutama defanzivna linija je napravila niz grešaka koje su protivniku dale prijeko potreban vjetar u leđa. Zekić je bio brutalan u svojoj analizi, istakavši da je ekipa sama sebi stvorila pritisak.

Kada trener nakon utakmice istakne svog golmana kao najboljeg pojedinca, to je najbolji pokazatelj problema u ostalim linijama tima. Zoran Zekić je bio jasan:

"Moram reći da je Banić danas bio naš najbolji pojedinac, a to sve govori o našem izdanju. Bili smo spori u pasu, loši na duge i na druge lopte. Jednostavno, bili smo nedorečeni", izjavio je Zekić.

"Jednostavno, sami sebi smo pucali u glavu jer jednostavno iz ničega napraviš tri situacije i onda ovo sve što smo htjeli padne u vodu", jadao se trener Sarajeva nakon "mršavih" 0:0 sa Radnikom.

Posebnu kritiku trener Sarajeva uputio je veznom redu, koji nije uspio povezati redove niti kreirati smislene akcije.

"Jako smo slabi bili u veznoj liniji. Nismo imali igrača koji će doći po loptu, napraviti višak ili podvaliti pas. Bili smo jednodimenzionalni i nismo koristili međuprostor, što je zabrinjavajuće", dodao je šef struke Sarajeva.

Zekić se osvrnuo i na taktičke izmjene u drugom poluvremenu, gdje je pokušao promjenom sistema i uvođenjem visokog igrača u napad doći do gola, no taj plan je neslavno propao. "Na kraju je ta moja odluka ispala besmislena. Nismo uspjeli ni centrirati loptu", priznao je strateg sarajevskog tima, koji je umjesto na "Koševu" morao da igra u Vrapčićima na stadionu "Rođeni".

Na novinarsko pitanje o igračkom kadru i činjenici da su neki igrači praktično otpisani, a roster djeluje pretanko, Zekić je ostao suzdržan, ali iskren: "Nemam ni ja obraza da kažem da je kadar širok. Razgovaraćemo u klubu o mogućim opcijama i šta možemo dalje učiniti."

Iako je preuzeo dio odgovornosti na sebe, poručio je da pred ekipom slijedi težak period rada na psihološkoj stabilnosti i podizanju nivoa agresivnosti, jer trenutna "psihoza" u timu ne donosi željene rezultate.

Zekićev istup nakon utakmice jasno ukazuje da Sarajevo prolazi kroz rezultatsku i igračku krizu, te da je pred upravom i stručnim štabom mnogo posla kako bi se vratili na željeni nivo igre. Naročito ako se slabom startu u domaćem prvenstvu doda i razočaravajući rezultat u Evropi, gdje je Sarajevo veoma rano završilo nastup na međunarodnoj sceni.