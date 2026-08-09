Fudbaleri Napretka iz Kruševca savladali Bor (1:0) na stadionu u Zaječaru, gdje se igralo po izuzetno teškom terenu.

Izvor: Youtube/Prva Liga Srbije/printscreen

Fudbalski stadion "Kraljevica" u Zaječaru jedan je od tri koje je Srbija praktično istovremeno izgradila, kako bi poboljšala cjelokupnu infrastrukturu. Najmoderniji stadion na istoku Srbije bio je u prethodnom periodu domaćin OFK Beograda i IMT-a u elitnom rangu, a ove sezone na njemu se igra Prva liga Srbije, jer ga je Bor prijavio kao domaći teren dok njihov stadion ne bude gotov.

Nakon što su u prvom kolu Prve lige Srbije gostovali Spartaku u Subotici, fudbaleri Bora su u drugoj rundi igrali na "svom" terenu - u Zaječaru. Odatle su stigle katastrofalne slike koje bi morale da zabrinu fudbalsku javnost. Iako je u stadion "Kraljevica" uložen ogroman novac, teren na kojem se igrao meč Bora i kruševačkog Napretka ne ispunjava ni minimalne uslove za takmičenja.

Djelovalo je da na određenim mjestima uopšte nema trave, a ovakvo stanje stvaralo je ogromne probleme fudbalerima oba tima. Kruševljani su "jedva" postigli jedini gol na meču, za pobjedu koja je napravila ogromnu distancu na tabeli. Napredak nakon dva kola ima šest bodova i drugi je na tabeli, dok je Bor 1919 pretposljednji bez osvojenih bodova.

Ovako je izgledao teren:

Vidi opis Potpuno uništen teren na modernom stadionu u Srbiji: Užasna slika sa utakmice Prve lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/ Mozzart Bet Prva liga Srbije Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šta se dešava sa stadionom u Boru?

Prije nekoliko mjeseci najavljeno je da će fudbalski klub Bor 1919 dobiti potpuno nov stadion, na mjestu već postojećeg igrališta koje je dotrajalo i ne ispunjava kriterijume za drugi rang srpskog fudbala. U sklopu ambicija da se Bor vrati na staze stare slave - jer je u Jugoslaviji svojevremeno bio prvoligaš i predstavnik na međunarodnoj sceni - nalazi se i stadion koji bi bio jedan od najmodernijih u regionu.

Stadion u Boru imaće veoma zanimljiv spoljašnji izgled, a biće kapaciteta od oko 4.500 sjedećih mjesta. Sasvim prikladno broju stanovnika u ovom gradu na istoku Srbije, ali i istoriji kultnog kluba koji je svojevremeno igrao i najviši fudbalski rang u Jugoslaviji, ali i finale Kupa Jugoslavije koje je 1968. godine ubjedljivo izgubio od Crvene zvezde (7:0).