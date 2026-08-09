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Srpski Haland sa 15 godina najmlađi strijelac u Evropi: Trese mreže u Norveškoj, FSS mora da reaguje

Srpski Haland sa 15 godina najmlađi strijelac u Evropi: Trese mreže u Norveškoj, FSS mora da reaguje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Gabrijel Rajković je sa 15 godina ušao u prvi tim Valerange i odmah je počeo da postiže golove. Sada je i zvanično najmlađi strijelac norveškog šampionata.

Gabrijel Rajković dao gol za seniorski tim Valerenge Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Srpsko čudo od djeteta ponovo pomjera granice. Gabrijel Rajković je u dresu Valerange sa samo 15 godina protiv Bode/Glimta dao gol i tako postao najmlađi strijelac u istoriji norveškog prvenstva. 

Valerenga je dočekala Bode/Glimt koji je poveo golom Helmersena, a zatim je Alesami povisio na 2:0. Na startu drugog poluvremena Rajković je ušao umjesto Vestergarda i na asistenciju Saetera dao gol za 2:1 u 87. minutu.

Pogledajte kako:

Ko je Gabrijel Rajković?

Majka mu je Norvežanka, a otac Srbin i prema nekim navodima sa društvenih mreža on tečno govori srpski jezik. Ipak, Norvežani su ga već kaparisali. Iako ima 15 godina, poslije tri meča za U15 reprezentaciju Norveške nedavno je debitovao za U16 tim. Ipak, nije sve izgubljeno za Srbiju pošto još ima šanse da ga "otme" već od U17 nivoa.

"Bilo je zaista zabavno na mom početku u klubu. Sjajno sam primljen i upoznao sam mnogo sjajnih ljudi u prvih nekoliko mjeseci. Sjajno sam se uklopio u grupu i navikao sam se na visok nivo treninga. Lopta ide brzo, ali uspijevam da se uklopim", rekao je Larsen Rajković po potpisivanju profesionalnog ugovora sa Valerangom Gabrijel.

Izvor: X/@newballers7

Tadašnji trener Geir Bake je istakao da je oduševljen koliko je Rajković zreo, a izgleda da sadašnji šef struke Johanes Mesgard misli to isto. Zapravo on dobro poznaje Rajkovića jer ga je trenirao u prvom klubu KFUM Oslo. 

"Gabrijel je jako zreo za svoje godine i već je pokazao visok kvalitet. Trener sam puno godina i da budem iskren nikada nisam trenirao talenta koji je bio tako dobar u njegovim godinama. Zajedno sa Gabrijelom ćemo posvetiti mnogo vremena da ga razvijemo. Ali njegova posvećenost, iskrenost i vrijedan rad su već impresivni", rekao je Bake.

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Tagovi

Gabrijel Rajković Valerenga Norveška Bode/Glimt

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