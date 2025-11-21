logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ima 14 godina, preziva se Rajković i kažu da je novi Haland: Norveška poludjela zbog srpskog čuda od djeteta

Ima 14 godina, preziva se Rajković i kažu da je novi Haland: Norveška poludjela zbog srpskog čuda od djeteta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Gabrijel Larsen Rajković. U dresu Srbije? Nadamo se, jer daje golove kao Erling Haland i igra sa po tri godina starijim dječacima.

Gabrijela Larsena Rajkovića porede sa Erlingom Halandom Izvor: Insrtagram/valerengaoslo/Printscreen

Srbija ima fudbalske talente širom svijeta, pa tako sada za "orlove" igra Lazar Samardžić rođen u Njemačkoj, Jan Karlo-Simić koji je iz Nirtingena, dok neki poput Aleksandra Pavlovića nisu prihvatili poziv Srbije. Još jedan fudbaler srpskog porijekla mogao bi da bude interesantan.

U pitanjue je Gabrijel Larsen Rajković, koji je sa samo 14 godina prešao iz svog dosadašnjeg kluba KFUM iz Osla u Valerengu. Ponikao je u Nordstrandu, a zatim je poslije brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dječacima prešao u klub iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.

Valerenga je pet puta bila šampion Norveške, a sada je riješila da dovede Rajkovića. On igra kao lijevo krilo i dao je 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama.

Pogledajte ga: 

Gabrijelu Larsenu Jankoviću otac je Srbin, majka Norvežanka, a on prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik. Potpisaće profesionalni ugovor kada napuni 15 godina, a očekuje se da ga sada pojure i neki veliki klubovi van Norveške. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gabrijel Larsen Rajković Norveška Erling Braut Haland

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC