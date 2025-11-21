Ima 14 godina, preziva se Rajković i kažu da je novi Haland: Norveška poludjela zbog srpskog čuda od djeteta

Gabrijel Larsen Rajković. U dresu Srbije? Nadamo se, jer daje golove kao Erling Haland i igra sa po tri godina starijim dječacima.

Izvor: Insrtagram/valerengaoslo/Printscreen

Srbija ima fudbalske talente širom svijeta, pa tako sada za "orlove" igra Lazar Samardžić rođen u Njemačkoj, Jan Karlo-Simić koji je iz Nirtingena, dok neki poput Aleksandra Pavlovića nisu prihvatili poziv Srbije. Još jedan fudbaler srpskog porijekla mogao bi da bude interesantan.

U pitanjue je Gabrijel Larsen Rajković, koji je sa samo 14 godina prešao iz svog dosadašnjeg kluba KFUM iz Osla u Valerengu. Ponikao je u Nordstrandu, a zatim je poslije brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dječacima prešao u klub iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.

Valerenga je pet puta bila šampion Norveške, a sada je riješila da dovede Rajkovića. On igra kao lijevo krilo i dao je 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama.

Pogledajte ga:

Gabrijelu Larsenu Jankoviću otac je Srbin, majka Norvežanka, a on prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik. Potpisaće profesionalni ugovor kada napuni 15 godina, a očekuje se da ga sada pojure i neki veliki klubovi van Norveške.