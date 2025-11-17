logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Norvežanin šokirao frizurom: Izašao na teren, upisao istorijsku pobjedu, pa izazvao polemiku

Norvežanin šokirao frizurom: Izašao na teren, upisao istorijsku pobjedu, pa izazvao polemiku

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Džulian Rajerson privukao je pažnju javnosti zbog karakteristične frizure.

Džulijan Rajerson ima leopard frizuru Izvor: Alessio Morgese/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Norveške uspjela je da pobijedi Italiju 4:1 i to na gostujućem terenu, a ujedno domaćinu i nanese jedan od najbolnijih poraza u istoriji njihovog nacionalnog tima. Osim "zlata vrijednog" trijumfa, Norveška je zbog još jedne stavke privukla veliku pažnju - na terenu se pojavio Džulian Rajerson koji je svojom frizurom došao u središte javnosti.

Norveška je obezbijedila prvo mjesto na tabeli u kvalifikacijama za Mundijal 2026, ali i prije slavlja mnogo se govorilo o reprezentativcu gostiju koji ima 28 godina. Stigao je Rajerson na San Siro sa vrlo čudnom, a nekima i zanimljivom frizurom. Norvežanin je na glavi imao braon tačke, koje su uokvirene crnom linijom, dok je podloga bijele boje. Ovakva frizura odaje utisak leopardovog krzna.

Desni bek Borusije Dortmund postao je glavna tema i na društvenim mrežama, pa je tako švedski novinar Sijavuš Falahi na Tviteru napisao kako bi Norvešku trebalo izbaciti sa Svjetskog prvenstva zbog frizure njihovog reprezentativca. Ipak, reprezentativac Norveške na terenu je proveo svih 90 minuta, a dosad je u kvalifikacijama odigrao svih osam mečeva.

Kad je u pitanju njegova uloga u Borusiji, na terenu se našao devet puta, od čega je pet bio starter. Mada nije uspio da dođe do gola, bio je prilično dobar u asistiranju saigračima.

Naravno, Rejerson nije prvi sportista koji privlači pažnju javnosti. Prije njega je to sa uspehom radio recimo Denis Rodman, bivši član šampionske generacije Čikaga, koji je redovno bio na meti kritika i pohvala zbog inovacija na glavi. U Srbiji smo u ranim fazama Aleksandra Mitrovića mogli da vidimo i bijelu kosu sa crnim tačkicama na glavi, a sada je gotovo sasvim normalno da se sportisti šatiraju ili farbaju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džulijan Rajerson Norveška

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC