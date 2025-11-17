Norvežanin šokirao frizurom: Izašao na teren, upisao istorijsku pobjedu, pa izazvao polemiku

Džulian Rajerson privukao je pažnju javnosti zbog karakteristične frizure.

Izvor: Alessio Morgese/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Norveške uspjela je da pobijedi Italiju 4:1 i to na gostujućem terenu, a ujedno domaćinu i nanese jedan od najbolnijih poraza u istoriji njihovog nacionalnog tima. Osim "zlata vrijednog" trijumfa, Norveška je zbog još jedne stavke privukla veliku pažnju - na terenu se pojavio Džulian Rajerson koji je svojom frizurom došao u središte javnosti.

Norveška je obezbijedila prvo mjesto na tabeli u kvalifikacijama za Mundijal 2026, ali i prije slavlja mnogo se govorilo o reprezentativcu gostiju koji ima 28 godina. Stigao je Rajerson na San Siro sa vrlo čudnom, a nekima i zanimljivom frizurom. Norvežanin je na glavi imao braon tačke, koje su uokvirene crnom linijom, dok je podloga bijele boje. Ovakva frizura odaje utisak leopardovog krzna.

Ryerson should disqualify Norway for the World Cuppic.twitter.com/nLS7K2czX9 — Siavoush Fallahi (@SiavoushF)November 16, 2025

Desni bek Borusije Dortmund postao je glavna tema i na društvenim mrežama, pa je tako švedski novinar Sijavuš Falahi na Tviteru napisao kako bi Norvešku trebalo izbaciti sa Svjetskog prvenstva zbog frizure njihovog reprezentativca. Ipak, reprezentativac Norveške na terenu je proveo svih 90 minuta, a dosad je u kvalifikacijama odigrao svih osam mečeva.

Kad je u pitanju njegova uloga u Borusiji, na terenu se našao devet puta, od čega je pet bio starter. Mada nije uspio da dođe do gola, bio je prilično dobar u asistiranju saigračima.

Naravno, Rejerson nije prvi sportista koji privlači pažnju javnosti. Prije njega je to sa uspehom radio recimo Denis Rodman, bivši član šampionske generacije Čikaga, koji je redovno bio na meti kritika i pohvala zbog inovacija na glavi. U Srbiji smo u ranim fazama Aleksandra Mitrovića mogli da vidimo i bijelu kosu sa crnim tačkicama na glavi, a sada je gotovo sasvim normalno da se sportisti šatiraju ili farbaju.

