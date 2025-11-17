Haland dao golova kao Srbi i Albanci zajedno: Norveška nakon 28 godina otišla na Svjetsko prvenstvo!

Norveška se prvi put u ovom vijeku plasirala na Mundijal.

Reprezentacija Norveške kvalifikovala se za Svjetsko prvenstvo i prvi put otišla na veliko takmičenje u 21. veku. Erling Haland (25) i saigrači deklasirali su reprezentaciju Italije rezultatom 4:1 (0:1) na stadionu San Siro i ispisali istoriju, jer ih nije bilo na najvećim turnirima još od Evropskog prvenstva 2000. godine.

Norvežani su tako dominantno otišli na Mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku (11. jun - 19. jul) da su pobijedili u svih osam mečeva, uključujući i oba trijumfa protiv Italije. U junu je bilo dominantnih 3:0 protiv "Azura" koje je tada vodio Lučano Spaleti, poslije kojeg je došao Đenaro Gatuzo i nije uspio da podigne Azure na vrh tabele.

Italijani će kao drugoplasirani 20. novembra saznati imena protivnika u baražu zakazanom za mart. Norvežani će dugo slaviti pobjedu u Milanu, u kojoj je Erling Haland postigao dva gola za dva minuta, u 78. i 79, da njima "ovjeri" istorijski uspjeh. U ovim kvalifikacijama bio je najbolji strijelac, sa čak 16 postignutih golova od ukupno 37 koliko je postigao njegov tim.

Poređenja radi, Srbija je završila kvalifikacije sa devet postignutih golova, a Albanija je drugoplasirana u našoj Grupi K sa još manje, sedam pogodaka. Zajedno su ta dva tima dala isti broj golova kao i napadač Norveške i Mančester sitija, koji je ove sezone već postigao 32 gola u samo 19 utakmica.

Sa takvim igračem na čelu Norveške i sa novom zvijezdom Antonijom Nusom (20) iz Red Bul Salcburga, takođe strijelcem protiv Italije, njihova reprezentacija ovako stoji na tabeli:







