"Albanija se neće kvalifikovati za Svjetsko prvenstvo": Filip Kostić se oglasio na kraju kvalifikacija

Kapiten reprezentacije Srbije Filip Kostić smatra da Albanija nema kvalitet za plasman na Mundijal.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju (2:1) u Leskovcu, ali taj meč nije imao rezultatski značaj. Već se znalo da ne mogu do drugog mjesta u grupi, pa samim tim ni do baraža u koji odlazi Albanija. Oni će imati drugu šansu da se domognu Svjetskog prvenstva, ali...

Kapiten Srbije Filip Kostić smatra da Albanija nema kvalitet da se izbori za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Sa druge strane, Kostić ističe da bi Srbija uspjela da se kvalifikuje na Mundijal koji organizuju SAD, Kanada i Meksiko, samo da je osigurala drugo mjesto u grupi.

"Teško nam je što smo izgubili šanse za plasman, čak nismo došli ni do drugog mjesta. Da smo bili drugi, mislim da bismo uspjeli da se kvalifikujemo. Isto tako, mislim da Albanci nemaju kvalitet i da se neće kvalifikovati", rekao je Filip Kostić, kapiten reprezentacije Srbije.

Podsjećamo, Filip Kostić je i nakon poraza od Engleske na Vembliju govorio o Albaniji, reprezentaciji Srbije i razlikama između dvojice selektora. Tada je istakao da Srbija ne bi bila poražena od Albanije u Leskovcu da je Veljko Paunović bio na klupi umjesto Dragana Stojkovića.

"Da smo imali selektora i cjelokupni rad koji smo imali proteklih par dana, sigurno je da bismo imali mnogo bolji rezultat i da bismo bili drugi garantovano. Ne bismo izgubili od Albanije, to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri. Svima nam je teško i zbog toga ispaštamo svi danas. Ali moramo da se uzdignemo i da idemo dalje. Sljedeći meč igramo u Leskovcu, vjerujem u pozitivan rezultat i da ćemo vratiti vjeru u reprezentaciju", rekao je prije nekoliko dana Kostić.

Nakon pobjede nad Letonijom, kapiten reprezentacije Srbije detaljno je analizirao dešavanja u timu - uz poseban osvrt na govor Veljka Paunovića u svlačionici i scenu sa kraja utakmice. Kada je završen meč u LEskovcu, fudbaleri Srbije okupili su se na centru i tamo je održan kratak govor.

"Loše smo odigrali prvo poluvrijeme. Presjekao nas je taj gol. Drugo poluvreme odlično, pokazali smo katrakter i da možemo. Biće sve bolje i bolje", rekao je Kostić i otkrio detalje saradnje sa Paunovićem: "Osjeća se efekat promjene trenera. Naravno. Dobro radimo, ima novih ideja. Potrebno nam je vrijeme. Moramo da preuzmemo odgovornost za ovaj neuspjeh. Selektor je na poluvremenu rekao da ostanemo mirni i da će biti sve ok. Napravio je nekoliko izmjena, donijela su osvježenje, Katai je postigao gol i odigrao odličnu utakmicu. Nije velika pobjeda, iako je bitna za samopouzdanje. Ja sam pričao na kraju meča. Rekao sam da moramo da igramo srcem jedan za drugog i da je ovo veliki neuspjeh za nas. Moramo da preuzmemo odgovornost i u budućnosti igramo mnogo bolje".