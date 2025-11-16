logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sanjao sam kao dijete da dam gol za Srbiju": Dekijev sin nastavio dinastiju Stanković

"Sanjao sam kao dijete da dam gol za Srbiju": Dekijev sin nastavio dinastiju Stanković

0

Alekandar Stanković donio pobjedu Srbiji, pa priznao da je kao dječak sanjao golove u reprezentaciji.

Alekandar Stanković o meču sa Letonijom Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Letoniju (2:1) u Leskovcu, na kraju neuspešnih kvalifikacija za Svjetsko prventvo 2026. godine. Na Mundijal ne idemo, ali je počela nova era - Veljko Paunović je upisao prvu pobjedu na mjestu selektora, a trijumf mu je donio rezervista Aleksandar Stanković pogotkom u 60. minutu meča.

Sin Dejana Stankovića proveo je tek 15 minuta na terenu prije nego što je fantastično ispratio akciju po desnom boku, visoko skočio i centaršut Andrije Živkovića proslijedio u mrežu. To je sanjao čitavog života, priznao je nakon meča u prvoj izjavi koju je dao nakon pobjedonosnog pogotka.

"Nisam mogao da vjerujem, to je osjećaj koji ne mogu da opišem, sanjao sam kao dijete - sad mi se ostvarilo da dam gol za pobjedu. Nevjerovatan osjećaj. Kad imate ovakve igrače pored sebe, to olakšava sve. Ja sam se uklopio u tim zahvaljujući njima, lijepo se osjećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju, za reprezentaciju, to ću sanjati dugo vremena. Jeste, mislim da je svijetla budućnost pred timom. Ja moram da radim svaki dan, da treniram, napredujem, učim, slušam. Ovo je samo početak, moja karijera je dugačka", rekao je Aleksandar Stanković.

Da bi u dresu nacionalnog tima nadmašio oca biće mu potrebno mnogo godina na najvišem nivou - svojevremeno je Dejan Stanković odigrao 103 meča za reprezentaciju i postigao 15 golova, među kojima su i oni na velikim takmičenjima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Letonija Mundijal 2026 Aleksandar Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC