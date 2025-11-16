"Sanjao sam kao dijete da dam gol za Srbiju": Dekijev sin nastavio dinastiju Stanković

Alekandar Stanković donio pobjedu Srbiji, pa priznao da je kao dječak sanjao golove u reprezentaciji.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Letoniju (2:1) u Leskovcu, na kraju neuspešnih kvalifikacija za Svjetsko prventvo 2026. godine. Na Mundijal ne idemo, ali je počela nova era - Veljko Paunović je upisao prvu pobjedu na mjestu selektora, a trijumf mu je donio rezervista Aleksandar Stanković pogotkom u 60. minutu meča.

Sin Dejana Stankovića proveo je tek 15 minuta na terenu prije nego što je fantastično ispratio akciju po desnom boku, visoko skočio i centaršut Andrije Živkovića proslijedio u mrežu. To je sanjao čitavog života, priznao je nakon meča u prvoj izjavi koju je dao nakon pobjedonosnog pogotka.

"Nisam mogao da vjerujem, to je osjećaj koji ne mogu da opišem, sanjao sam kao dijete - sad mi se ostvarilo da dam gol za pobjedu. Nevjerovatan osjećaj. Kad imate ovakve igrače pored sebe, to olakšava sve. Ja sam se uklopio u tim zahvaljujući njima, lijepo se osjećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju, za reprezentaciju, to ću sanjati dugo vremena. Jeste, mislim da je svijetla budućnost pred timom. Ja moram da radim svaki dan, da treniram, napredujem, učim, slušam. Ovo je samo početak, moja karijera je dugačka", rekao je Aleksandar Stanković.

Da bi u dresu nacionalnog tima nadmašio oca biće mu potrebno mnogo godina na najvišem nivou - svojevremeno je Dejan Stanković odigrao 103 meča za reprezentaciju i postigao 15 golova, među kojima su i oni na velikim takmičenjima.