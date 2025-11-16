Srbija i Letonija igraju bez takmičarskog značaja u posljednjem kolu kvalifikacija za Mundijal.
Srbija igra u Leskovcu protiv Letonije u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. I jedni i drugi ostali su bez plasmana na mundijal, pa i bez baraža prije ovog kola.
60' GOL, Stanković, 2:1!
Kakve je izmjene napravio Veljko Paunović na poluvremenu... Nakon Kataija pogađa i Aleksandar Stanković, koji je fantastično pratio akciju, visoko skočio u kaznenom prostoru, pogodio mrežu i upisao Živkoviću drugu asistenciju večeras.
49' GOL, Katai, 1:1!
Rezervista Aleksandar Katai pogađa poslije samo nekoliko minuta na terenu. Iskoristio je asistenciju Andrije Živkovića, koji je na vreme shvatio da ne treba da krene na loptu koju je uneo u kazneni prostor, a Katai se sjajno namjestio i pogodio.
46' Paunović mijenjao na poluvremenu
Selektor Veljko Paunović odlučio je da napravi trostruku promjenu već na poluvremenu. Umjesto Pavlovića, Lukića i Radonjića u igri su Ognjen Mimović, Aleksandar Stanković i Aleksandar Katai. Srbija će sada doživeti i taktičke promjene - Eraković ide na mjesto štopera, a Katai će igrati više u sredini kako bi otvarao prostor Kostiću.
Kraj prvog poluvremena: SRBIJA - LETONIJA 0:1
Osim posljednjih pet minuta u kojima je stvarno bilo gužve pred golom Letonije, sve je za zaborav. Srbija je prikazala veoma lošu igru, a to pokazuje u rezultat. Nakon prvog dijela meča Letonija vodi (1:0) u Leskovcu, a treba istaći i da su gosti bili bliži drugom golu nego četa Veljka Paunovića izjednačenju.
40' Radonjić!
Poklonila je loptu Letonija, što se baš rijetko dešavalo do sada, pa su "orlovi" stvarno ozbiljno priprijetili. Nemanja Radonjić je sa lijevog krila ušao u sredinu i šutirao, ali je nakon intervencije golmana lopta otišla u korner.
38' Rajković!
Predrag Rajković spašava Srbiju. Poslije kornera a zatim gužve u šesnaestercu Vapne je dva puta dobro šutirao iz neposredne blizine, ali je golman Srbije sjajnim intervencijama spriječio ubjedljiviju prednost Letonije.
25' Ofanziva "orlova"!
Kao i prije gola Letonije, svi fudbaleri Srbije su na polovini protivnika, lopta je često u kaznenom prostoru, "zuji" oko gola gostiju, ali... Još nema gola za Srbiju, zapravo nema ni šanse za koju bismo mogli reći da je zicer.
12' GOL, 0:1!
Kakav šok za reprezentaciju Srbije u Leskovcu... Letonija stiže do prednosti već u ranoj fazi meča, preko Gutkovskisa!
1' Počeo je meč
Počeo je meč Srbije i Letonije, u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Minut ćutanja za Mladena Žižovića
Nakon intoniranja himni održan je minut ćutanja za Mladena Žižovića, bivšeg trenera Radničkog iz Kragujevca i banjalučkog Borca
Srbija pobijedila Letoniju
Prije nekoliko mjeseci, dok su se reprezentativci Srbije borili na Eurobasketu, u sjenci košarkaškog turnira fudbalska reprezentacija je minimalnim rezultatom bila bolja od domaćina. Dušan Vlahović je postigao gol za pobjedu.
Sastav!
Srbija: Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović.
Letonija: Matervic - Savlnieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Toniševs - Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daškevičs - Gutkoviskis
Letonija u katastrofalnoj formi!
Nakon što su u prvom kolu kvalifikacija savladali Gibraltar na svom terenu, Letonci su upisali pet mečeva bez trijumfa. U tom nizu su izgubili od nas na svom terenu, otkinuli bod Albancima, ali i remizirali u gostima protiv Gibraltara, što je bila najbolja prilika da upišu pobjedu.
Dobro došli
Fudbalska reprezentacija Srbije neuspješne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine završava utakmicom protiv Letonije u Leskovcu. Taj meč nema takmičarski značaj i samo je oproštaj od ovog ciklusa.
Ostaće zapamćeno da selektor Veljko Paunović prvi put vodi nacionalni tim na teritoriji Srbije.