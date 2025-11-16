19 : 21 60' GOL, Stanković, 2:1! Kakve je izmjene napravio Veljko Paunović na poluvremenu... Nakon Kataija pogađa i Aleksandar Stanković, koji je fantastično pratio akciju, visoko skočio u kaznenom prostoru, pogodio mrežu i upisao Živkoviću drugu asistenciju večeras.

19 : 10 49' GOL, Katai, 1:1! Rezervista Aleksandar Katai pogađa poslije samo nekoliko minuta na terenu. Iskoristio je asistenciju Andrije Živkovića, koji je na vreme shvatio da ne treba da krene na loptu koju je uneo u kazneni prostor, a Katai se sjajno namjestio i pogodio.

19 : 08 46' Paunović mijenjao na poluvremenu Selektor Veljko Paunović odlučio je da napravi trostruku promjenu već na poluvremenu. Umjesto Pavlovića, Lukića i Radonjića u igri su Ognjen Mimović, Aleksandar Stanković i Aleksandar Katai. Srbija će sada doživeti i taktičke promjene - Eraković ide na mjesto štopera, a Katai će igrati više u sredini kako bi otvarao prostor Kostiću.

18 : 50 Kraj prvog poluvremena: SRBIJA - LETONIJA 0:1 Osim posljednjih pet minuta u kojima je stvarno bilo gužve pred golom Letonije, sve je za zaborav. Srbija je prikazala veoma lošu igru, a to pokazuje u rezultat. Nakon prvog dijela meča Letonija vodi (1:0) u Leskovcu, a treba istaći i da su gosti bili bliži drugom golu nego četa Veljka Paunovića izjednačenju.

18 : 44 40' Radonjić! Poklonila je loptu Letonija, što se baš rijetko dešavalo do sada, pa su "orlovi" stvarno ozbiljno priprijetili. Nemanja Radonjić je sa lijevog krila ušao u sredinu i šutirao, ali je nakon intervencije golmana lopta otišla u korner.

18 : 41 38' Rajković! Predrag Rajković spašava Srbiju. Poslije kornera a zatim gužve u šesnaestercu Vapne je dva puta dobro šutirao iz neposredne blizine, ali je golman Srbije sjajnim intervencijama spriječio ubjedljiviju prednost Letonije.

18 : 29 25' Ofanziva "orlova"! Kao i prije gola Letonije, svi fudbaleri Srbije su na polovini protivnika, lopta je često u kaznenom prostoru, "zuji" oko gola gostiju, ali... Još nema gola za Srbiju, zapravo nema ni šanse za koju bismo mogli reći da je zicer.

18 : 15 12' GOL, 0:1! Kakav šok za reprezentaciju Srbije u Leskovcu... Letonija stiže do prednosti već u ranoj fazi meča, preko Gutkovskisa!

18 : 04 1' Počeo je meč Počeo je meč Srbije i Letonije, u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

18 : 01 Minut ćutanja za Mladena Žižovića Nakon intoniranja himni održan je minut ćutanja za Mladena Žižovića, bivšeg trenera Radničkog iz Kragujevca i banjalučkog Borca

17 : 49 Srbija pobijedila Letoniju Prije nekoliko mjeseci, dok su se reprezentativci Srbije borili na Eurobasketu, u sjenci košarkaškog turnira fudbalska reprezentacija je minimalnim rezultatom bila bolja od domaćina. Dušan Vlahović je postigao gol za pobjedu.

17 : 42 Sastav! Srbija: Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović. Letonija: Matervic - Savlnieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Toniševs - Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daškevičs - Gutkoviskis

17 : 41 Letonija u katastrofalnoj formi! Nakon što su u prvom kolu kvalifikacija savladali Gibraltar na svom terenu, Letonci su upisali pet mečeva bez trijumfa. U tom nizu su izgubili od nas na svom terenu, otkinuli bod Albancima, ali i remizirali u gostima protiv Gibraltara, što je bila najbolja prilika da upišu pobjedu.