Srbija i definitivno ostala bez Svjetskog prvenstva: Jedan rezultat srušio sve nade "orlovima", Hrvati prošli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Reprezentacija Srbije je ostala i bez teorijskih nada da prođe na Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine poslije poraza Sjeverne Irske

Srbija ostala bez šansi za Svjetsko prvenstvo Hrvati prošli Izvor: MN PRESS

Srbija je porazom od Engleske praktično izgubila šansu da ide na Svjetsko prvenstvo koje se igra 2026. godine, ali postojala je još mala teorijska šansa. Sada je i ona raspršena kada je Slovačka pobijedila Sjevernu Irsku (1:0). Tri stvari bile su potrebne "orlovima" da bi prošli kroz "iglene uši" od kojih je jedna bila da Sjeverna Irska završi kao druga u svojoj grupi.

Međutim, i poslije direktnog okršaja su Slovaci pobijedili i tako "zacementirali" prolaz i protiv Njemačke će igrati za direktan plasman odnosno za prvo mjesto. Pošto drugo vodi u baraž. Imaju obje ekipe po 12 bodova, Sjeverna Irska ima šest, a pošto ima da se igra još samo jedna utakmica šanse za drugo mjesto su nemoguće.

Druga dva uslova bila su da Švedska i Rumunija završe na prva dva mjesta u svojim grupama i za to su šanse već bile minimalne, ali su reprezentativci Sjeverne Irske već na prvom od tri uslova srušili sve šanse...

Hrvatska prošla na Mundijal

Izvor: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Hrvatska je pobijedila Farska Ostrva (3:1) i tako potvrdila prvo mjesto u grupi i direktan plasman na Mundijal. Tako su postali treća selekcija iz Evrope koja je obezbijedila "vizu" za turnir koji se igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Prije njih su to učinili Engleska i Francuska.

Njemačka je rutinski dobila Luksemburg (2:0), dok je Crna Gora jedva pobijedila Gibraltar na gostovanju (2:1) golovima Vasilija Adžića i Nikole Krstovića.

Tagovi

orlovi Mundijal 2026 Hrvatska

