Srbija i definitivno ostala bez Svjetskog prvenstva: Jedan rezultat srušio sve nade "orlovima", Hrvati prošli

Reprezentacija Srbije je ostala i bez teorijskih nada da prođe na Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine poslije poraza Sjeverne Irske

Srbija je porazom od Engleske praktično izgubila šansu da ide na Svjetsko prvenstvo koje se igra 2026. godine, ali postojala je još mala teorijska šansa. Sada je i ona raspršena kada je Slovačka pobijedila Sjevernu Irsku (1:0). Tri stvari bile su potrebne "orlovima" da bi prošli kroz "iglene uši" od kojih je jedna bila da Sjeverna Irska završi kao druga u svojoj grupi.

Međutim, i poslije direktnog okršaja su Slovaci pobijedili i tako "zacementirali" prolaz i protiv Njemačke će igrati za direktan plasman odnosno za prvo mjesto. Pošto drugo vodi u baraž. Imaju obje ekipe po 12 bodova, Sjeverna Irska ima šest, a pošto ima da se igra još samo jedna utakmica šanse za drugo mjesto su nemoguće.

Druga dva uslova bila su da Švedska i Rumunija završe na prva dva mjesta u svojim grupama i za to su šanse već bile minimalne, ali su reprezentativci Sjeverne Irske već na prvom od tri uslova srušili sve šanse...

Hrvatska prošla na Mundijal

Hrvatska je pobijedila Farska Ostrva (3:1) i tako potvrdila prvo mjesto u grupi i direktan plasman na Mundijal. Tako su postali treća selekcija iz Evrope koja je obezbijedila "vizu" za turnir koji se igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Prije njih su to učinili Engleska i Francuska.

Njemačka je rutinski dobila Luksemburg (2:0), dok je Crna Gora jedva pobijedila Gibraltar na gostovanju (2:1) golovima Vasilija Adžića i Nikole Krstovića.