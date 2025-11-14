Pravi novu Srbiju i čeka ga pakao za EURO 2028: 311 teških dana pred Veljkom Paunovićem

Zbog neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, Srbiju čeka praktično godinu dana bez takmičarske utakmice i onda dva teška izazova - prvo u Ligi nacija, pa u kvalifikacijama za EURO 2028 koje će biti komplikovane.

Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo sigurno neće igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine poslije poraza od Engleske na Vembliju (2:0). I dalje postoji mala šansa da dođe do baraža, s tim da su joj potrebna tri čuda, tako da polako može da razmišlja o narednom ciklusu u kojem će je predvoditi selektor Veljko Paunović.

Pred njim je vrlo težak zadatak jer kada sudija u nedjelju u Leskovcu odsvira kraj utakmice protiv Letonije, proći će još 311 dana do naredne takmičarske utakmice reprezentacije Srbije. I za to niko nije kriv sem samih "orlova".

Zašto Srbija toliko dugo neće igrati?

Prosto i jednostavno - Srbija će se sada naći u koži reprezentacija koje ne idu na velika takmičenja, što je ružan osjećaj koji nisu imali od Evropskog prvenstva 2020. godine (odnosno 2021). Dok drugi budu igrali u baražu, imali pripreme, pa zatim i Svjetsko prvenstvo, Srbija će biti "na pauzi" i čekaće naredni ciklus koji je zaista predaleko.

Ostaju joj samo prijateljske utakmice, tu su dva termina za utakmice u martu (od 23. do 31. marta), pa zatim isto tako i u junu (od 1. do 9. juna) kada će se ostale reprezentacije pripremati za Svjetsko prvenstvo, a Srbi će morati da "glume" nekog od njihovih protivnika pred zvanične mečeve u SAD, Meksiku i Kanadi. U teoriji, Srbija bi takođe mogla da igra utakmice i za vrijeme Svjetskog prvenstva, ali to će se teško dogoditi zbog godišnjih odmora igrača.

Šeširi za Ligu nacija 2026 Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka

Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Prvi naredni termin je kraj septembra (od 21. septembra do 6. oktobra) kada će Srbija odigrati čak četiri utakmice u Ligi nacija, gdje su ponovo u "A" diviziji (pobjeda nad Austrijom ju je tu zadržala). Nakon toga slijede još dva meča u novembru.

To će biti i prve zvanične utakmice za Veljka Paunovića na klupi reprezentacije Srbije i još ne znamo protiv koga će igrati.

Interesantno je da UEFA nije još odredila ni zvaničan termin, samo se navodi da će biti početkom marta, a djelimično je mijenjala sistem jer će postojati samo dva FIFA termina (umjesto tri), dok će kao i do sada Liga nacija imati ulogu u kvalifikacijama za idući veliki turnir - u ovom slučaju za Evropsko prvenstvo 2028.

Kako Srbija može na EURO 2028?

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine su prilično daleko. Počinju tek u martu 2027. godine, što će reći da do tada mnogo toga može da se desi sa reprezentacijom Srbije - nadamo se pozitivno.

Ovo će biti i posljednje kvalifikacije koje se igraju u sistemu po grupama, pošto je već od idućih najavljena krupna promjena koja podsjeća na aktuelnu ligašku fazu Lige šampiona i drugih UEFA takmičenja, ali je važno istaći da je takođe došlo do nekih prepravljanja koja se prije svega odnose na domaćine.

S obzirom na to da će se EURO 2028 igrati u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Velsu (u posljednji čas se povukla Sjeverna Irska), UEFA je odlučila da ovoga puta neće moći svi domaćini direktno na turnir.

Svi će učestvovati u kvalifikacijama, a dva direktna mjesta biće ostavljena za domaćine koji se ne plasiraju na taj način na turnir. Ako više od dvije reprezentacije koje su domaćini ne uspiju da se kvalifikuju za EURO 2028, rangiraće se na osnovu rezultata iz samih kvalifikacija.

Kada je u pitanju Srbija, važno je znati da će se igrati u 12 grupa sa po četiri i pet timova, a Srbija će imati godinu dana da skoči na FIFA listi koja će se gledati prilikom žrijebanja, pa je cilj da bude u što boljem šeširu.

Poput kvalifikacija za ovo Svjetsko prvenstvo u kojima su zakazali, samo prvoplasirana ekipa će ići direktno na turnir - dok neće svi drugoplasirani u baraž nego samo osam najboljih koji će biti rangirani na zajedničkoj tabeli. Njima će se pridružiti četiri najbolje ekipe iz Lige nacija.

Šta će Veljko Paunović do tada promijeniti?

Iako je daleko naredno Evropsko prvenstvo (od 9. juna do 9. jula 2028. godine), Veljko Paunović je već sada prionuo na posao i obrise njegovih zamisli mogli smo da vidimo u utakmici protiv Engleske na Vembliju. Od igrača traži prije svega veći intenzitet i posvećenost, a ima namjeru i da popravi neke loše navike koje su ostale iz Piksijeve ere.

Takođe, treba očekivati da dodatno podmladi reprezentaciju, da odluči ko će biti nosioci nakon upoznavanja sa njima, a utisak je da već ima zamisao kako Srbija treba da izgleda u naredne tri godine.

Zbog te vizije je i doveden i jedva čekamo da vidimo šta je namjerio sa Vlahovićem, Sergejem, Stankovićem, Milosavljevićem, Mimovićem, Ugrešićem, Kostovim, Maksimovićem, Nedeljkovićem, Samardžićem i ostalim mladim fudbalerima koji odavno već kucaju na vrata reprezentacije Srbije.

