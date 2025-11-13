UŽIVO ENGLESKA - SRBIJA: Počeo je najbitniji meč u kvalifikacijama

20 : 55 6' - Prvo preti Srbija Dušan Vlahović je pobjegao odbrani Engleske, ali je iz lošeg ugla mogao da iznudi samo korner. Srbija je imala dva udarca iz ugla u kratkom roku, ali još bez prave šanse da savlada Džordana Pikforda.

20 : 45 1' - Počinjemo Engleska igra u bijelim, Srbija u plavim dresovima, a selektor Veljko Paunović debituje na Vembliju - kultnom mjestu za fudbalsku istoriju, iako je ovo novi stadion.

20 : 44 Spremni? Engleska i Srbija igraju na Vembliju, a za srpski nacionalni tim bi to mogao da bude najbitniji meč u kvalifikacijama. Eventualna pobjeda ili čak jedan osvojeni bod, produžili bi nadu da Srbi mogu do drugog mjesta i baraža za Mundijal.

20 : 44 Albanija u isto vrijeme Reprezentacije Andore i Albanije igraće svoj meč od 20.45, a "orlovima" na tom susretu treba pobjeda domaćeg tima.

20 : 25 Ko je kapiten Srbije? Aleksandar Mitrović nosi kapitensku traku kada je u dresu Srbije, ali ga ovog puta nema zbog povrede. Njegovi zamjenici bili su ranije Nikola Milenković i Predrag Rajković, igrač sa najviše nastupa u ovom timu je Nemanja Gudelj, ali... Srbiju će sa kapitenskom trakom oko ruke večeras predvoditi Filip Kostić.

20 : 09 Povratak Ivana Ilića! Mjesto u startnoj psotavi kod Veljka Paunovića dobio je i vezni fudbaler Ivan Ilić, iako u ovom kvalifikacionom ciklusu nije bio standardan u timu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a trenutno vezni igrač Torina, nastupio je na samo dva od šest mečeva do sada. Propustio je utakmice protiv Albanije i Andore na početku ciklusa, zatim je odigrao 82 minuta protiv Letonije i 51 minut protiv Engleske, da bi zbog povrede izostao sa utakmica protiv Albanije i Andore. Izvor: MN PRESS

20 : 02 Srbija sa bekovima Dok je Dragan Stojković bio selektor, nacionalni tim je igrao u formaciji 3-5-2 ili nekim od njenih varijacija, pa smo rijetko na terenu viđali klasične bekove. Čak i kada su bekovi igrali, to je bilo u ulogama krilnih bekova - odnosno, po cijeloj strani. Kod Veljka Paunovića će biti drugačije. Povjerenje su od prvog minuta dobili Aleksa Terzić (26) sa 12 i Ognjen Mimović (21) sa dva nastupa u seniorskoj reprezentaicji Srbije. Na klupi za rezerve ostao je Mihailo Ristić (30) koji je do sada devet puta igrao za seniorsku reprezentaciju, dok bi na desnom beku kao rezerva mogao da zaigra Strahinja Eraković (24) koji ima 17 nastupa i najiskusniji je u ovoj grupi fudbalera.

20 : 00 Debitant Reprezentativac Engleske Niko O'Rajli (20) igraće prvi put za seniorski tim svoje zemlje. On je u mlađim kategorijama sakupio 19 nastupa u četiri reprezentacije Engleske, od U16 do U20 tima. Što se tiče klupske karijere, već gotovo 15 godina nosi dres Mančester sitija, za čiji seniorski tim ima 33 meča u svim takmičenjima.

19 : 48 Ko sudi Engleska - Srbija? Glavni arbitar meča biće slovački arbitar Ivan Kružlijak, a njemu će pomagati Branislav Hancko i Jan Pozor. Ulogu četvrtog arbitra dobio je Peter Kralović, dok je tandem u VAR sobi iz Holandije - čine ga Klej Ruperti i Ervin Blank.

19 : 28 Rezervisti Engleska: D. Henderson, Traford, Čaloba, Dž. Henderson, Belingem, Burn, Spens, Vorton, Foden, Eze, Bouven, Kvansa

D. Henderson, Traford, Čaloba, Dž. Henderson, Belingem, Burn, Spens, Vorton, Foden, Eze, Bouven, Kvansa Srbija: Petrović, V. Ilić, Grujić, Radonjić, Jović, Katai, Veljković, Milosavljević, Eraković, L. Ilić, Stanković, Samardžić

19 : 23 SASTAVI! Engleska: Pikford - Džejms, Stouns, Konza, O'Rajli - Rajs, Anderson - Saka, Rodžers, Rašford - Kejn

Pikford - Džejms, Stouns, Konza, O'Rajli - Rajs, Anderson - Saka, Rodžers, Rašford - Kejn Srbija: Rajković - Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, I. Ilić, Kostić - Vlahović.

19 : 03 Važno je i Englezima Iako su se već plasirali na Svjetsko prvenstvo, oni mečeve ne shvataju kao revijalne... Zapravo, Tomas Tuhel je kroz veći dio kvalifikacija bio na udaru jer mu ekipa ne igra dovoljno atraktivno, iako je pobijedio na svih šest dosadašnjih mečeva i usput njegova odbrana nije kapitulirala. Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Trening Pogledajte kako je reprezentacija Srbije radila na prvom treningu Veljka Paunovića u Kući fudbala u Staroj Pazovi:

18 : 51 Očekivani sastav Tomas Tuhel nema pojma šta ga čeka, a mi... Pretpostavljamo! Očekujemo da Veljko Paunović promijeni formaciju, a Srbija bi pored novog sistema mogla da dobije i nekoliko neočekivanih startera na Vembliju.

18 : 45 Tabela Srbija je trenutno na trećem mjestu u grupi, a ostala su dva meča do kraja kvalifikacija. Na njima će pokušati da pretekne Albaniju koja ima bod više i bolju gol-razliku.



