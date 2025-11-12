Veljko Paunović uveo velike promjene u reprezentaciju Srbije

Selektor Veljko Paunović pozvao Grafičar i Teleoptik da pomognu u pripremama nacionalnog tima pred Englesku i Letoniju.

Fudbalska reprezentacija Srbije dobila je novog selektora, a iako nije imao mnogo vremena da radi sa timom pred posljednja dva meča kvalifikacija za Mundijal, Veljko Paunović je odlučio da napravi velike promjene. Pored toga što ćemo reprezentaciju vjerovatno vidjeti u formaciji sa četiri defanzivca, treba imati u vidu da je promijenjen i kompletan trenažni proces tima!

Nakon okupljanja u Staroj Pazovi koje se dogodilo u ponedjeljak, reprezentacija Srbije je u utorak imala dva treninga, a Paunović je imao veoma zanimljivu ideju kako da ih realizuje. "Saradnici" na tom projektu bili su mu razvojni timovi Crvene zvezde i Partizana, odnosno igrači koji nose dres Grafičara i Teleoptika.

"Po planu i programu selektora Veljka Paunovića i njegovih saradnika iz stručnog štaba, reprezentativci Srbije su u utorak u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi odradili dva treninga u sklopu priprema za predstojeći meč protiv Engleske. Uz asistenciju fudbalera Teleoptika, prije podne, i Grafičara, poslije podne, radilo se na uigravanju linija tima i taktičkih varijanti za veliki duel na Vembliju. Selektor Paunović se po završetku oba treninga zahvalio fudbalerima i predstavnicima Teleoptika i Grafičara na angažovanju i pomoći u radu tima, naglasivši da je zajedništvo i podrška svih u sistemu srpskog fudbala ključ budućih uspjeha", navodi se u objavi Fudbalskog saveza Srbije, uz fotografije sa lica mjesta.

По плану и програму селектора Вељка Пауновића и његових сарадника из стручног штаба, репрезентативци Србије су у уторак у Спортском центру ФСС у Старој Пазови одрадили два тренинга у склопу припрема за предстојећи меч против Енглеске.



Pored toga što su mladi fudbaleri posjetili sportski centar Fudbalskog saveza Srbije i tamo pomogli seniorskoj reprezentaciji da se pripremi, veoma je bitno iskustvo koje su oni stekli. Iz prve ruke mogli su da vide kako se spremaju reprezentativci, ali i kako bi trebalo da se ponašaju fudbaleri koje nose dres sa državnim grbom. Pošto su oni među najtalentovanijim fudbalerima Zvezde i Partizana, u budućnosti ih skakako čekaju nova okupljanja u Kući fudbala, pa je ovo samo uvod u njihove reprezentativne karijere.

Reprezentacija Srbije će u srijedu prepodne odraditi još jedan trening u Staroj Pazovi, a zatim se zaputiti u Englesku. Meč u Londonu igra se u četvrtak (20:45), a nakon njega Srbiji ostaje još samo utakmica protiv Letonije u Leskovcu, zakazana za nedjelju.

