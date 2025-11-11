"Igraćemo totalno drugačije": Pavlović pričao s Paunovićem i shvatio da će sve biti novo

Strahinja Pavlović iznio prve utiske saradnje sa Veljkom Paunovićem koji je na mjestu selektora nasledio Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: FSS/Screenshot

Strahinja Pavlović ima samo 24 godine, ali je dogurao već do 50 nastupa u "A" reprezentaciji i nema sumnje da će u narednim godinama biti nosilac državnog tima. Sa njim, kao i sa svakim drugim igračem sa spiska, Veljko Paunović obavio je razgovore uoči odlaska na meč sa Engleskom (13. novembar) i tu je već saznao da će biti velikih promjena.

"Normalno je da u početku bude teže, vjerovatno će doći i do promjene formacije, igraćemo totalno drugačije, sa totalno drugačijim zahtjevima", rekao je Pavlović za zvanični sajt "FSS".

"Problem je što nemamo puno vremena za pripremu meča protiv Engleske. U ponedjeljak smo imali trening oporavka, u utorak dva treninga, srijedu jedan i odmah letimo za London. Spavanje u hotelu i odmah sutradan utakmica. U svakom slučaju, za one osnovne stvari ima sasvim dovoljno vremena, bitno je da sve što Veljko traži od nas, brzo prihvatimo i usvojimo, vjerujem da ćemo do četvrtka biti potpuno spremni za veliku utakmicu", naglasio je štoper Milana.

Prema njegovim riječima - u svlačionici vlada optimizam iako su šanse zaista male. Upravo to htio je Paunović da prenese svojim igračima uoči meča na "Vembliju".

"Niko od nas ne bi bio sada u Pazovi da ne vjeruje u pobjedu protiv Engleske. Još nisam upoznao sportistu i fudbalera koji ne vjeruje da može da pobijedi bilo kog rivala. Vjerujemo i idemo u London da pružimo 100 odsto naših mogućnosti", dodao je Pavlović.

Pogledajte i kompletan intervju sa Strahinjom Pavlovićem za sajt FSS: