Strahinja Pavlović iznio prve utiske saradnje sa Veljkom Paunovićem koji je na mjestu selektora nasledio Dragana Stojkovića Piksija.
Strahinja Pavlović ima samo 24 godine, ali je dogurao već do 50 nastupa u "A" reprezentaciji i nema sumnje da će u narednim godinama biti nosilac državnog tima. Sa njim, kao i sa svakim drugim igračem sa spiska, Veljko Paunović obavio je razgovore uoči odlaska na meč sa Engleskom (13. novembar) i tu je već saznao da će biti velikih promjena.
"Normalno je da u početku bude teže, vjerovatno će doći i do promjene formacije, igraćemo totalno drugačije, sa totalno drugačijim zahtjevima", rekao je Pavlović za zvanični sajt "FSS".
"Igraćemo totalno drugačije": Pavlović pričao s Paunovićem i shvatio da će sve biti novo
"Problem je što nemamo puno vremena za pripremu meča protiv Engleske. U ponedjeljak smo imali trening oporavka, u utorak dva treninga, srijedu jedan i odmah letimo za London. Spavanje u hotelu i odmah sutradan utakmica. U svakom slučaju, za one osnovne stvari ima sasvim dovoljno vremena, bitno je da sve što Veljko traži od nas, brzo prihvatimo i usvojimo, vjerujem da ćemo do četvrtka biti potpuno spremni za veliku utakmicu", naglasio je štoper Milana.
Prema njegovim riječima - u svlačionici vlada optimizam iako su šanse zaista male. Upravo to htio je Paunović da prenese svojim igračima uoči meča na "Vembliju".
"Niko od nas ne bi bio sada u Pazovi da ne vjeruje u pobjedu protiv Engleske. Još nisam upoznao sportistu i fudbalera koji ne vjeruje da može da pobijedi bilo kog rivala. Vjerujemo i idemo u London da pružimo 100 odsto naših mogućnosti", dodao je Pavlović.
