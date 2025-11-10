logo
"Odbio je da igra za reprezentaciju Srbije": Paunović priznao da je zvao Mileta Svilara

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović potvrdio je da je zvao Mileta Svilara i da je on odbio da igra za reprezentaciju Srbije. Golman Rome se definitivno neće naći na golu "orlova" ni sa novim selektorom.

Mile Svilar neće braniti za Srbiju Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović dobio je prvo "ne", tačnije dobio je potvrdu od Mileta Svilara (26) da ne želi da igra za reprezentaciju Srbije. Golman Rome, koji pruža neke sjajne partije na golu italijanskog kluba, odbio je poziv u nacionalni tim.

"Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mesto ukoliko želi da bude ovdje", poručio je Paunović u intervjuu za "Arenu sport".

Svilar ima 26 godina, karijeru je započeo u Belgiji, tamo je bio u omladinskoj školi, branio je za sve mlađe kategorije belgijske reprezentacije, a onda je za Srbiju debitovao u prijateljskoj utakmici protiv Katara 2021. godine. Poslije toga se predomislio, htio je da brani za Belgiju, ali nije dobio potrebne dozvole za to. Zatim je selektor Dragan Stojković na konferenciji saopštio da ga više neće zvati u reprezentaciju...

"Mi ne smijemo nikoga da izgubimo"

Prisjetio se Paunović i jednog detalja iz prethodnog mandata u reprezentaciji Srbije kada je bio u Holandiji. Tada je shvatio neke stvari.

"Kada sam bio u reprezentaciji između 2012. i 2015. godine, išao sam na puno konferencija između saveza, neka vrsta seminara. Holanđani su bili domaćini, rekli su da su mala zemlja i da ne smiju da izgube nijednog igrača.Za mene je bilo poučno, jer sam tada rekao da moramo i mi više da imamo takav pristup, da ne smijemo nikoga da izgubimo", jasan je Paunović.

