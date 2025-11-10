logo
Veljko Paunović pred meč Srbije u Engleskoj: "Neću da se samo pojavimo na Vembliju, već da napravimo nešto"

Veljko Paunović pred meč Srbije u Engleskoj: "Neću da se samo pojavimo na Vembliju, već da napravimo nešto"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije ne želi da reprezentacija na Vembli ode turistički, već sa namjerom da ostvari nešto veliko.

veljko paunovic o srbiji na vembliju Izvor: MN Press/Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia

Novi selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović pun motiva vodi reprezentaciju na gostovanje Engleskoj na čuveni Vembli. Taj meč biće odigran 13. novembra i iako "orlovi" imaju minimalne šanse da se plasiraju u baraž za Svjetsko prvenstvo, Paunović ne želi da gubi vjeru.

Za svaku priču o plasmanu neophodno je da Srbija napravi čudo protiv Engleske i Paunović ne želi da srpski tim ode u dom velikog protivnika samo "turistički".

"Što se tiče Vemblija... Bio sam na novom Vembliju i gledao sam par utakmica i san mi je bio da igram tamo. To je jedan od razloga što sam prihvatio ovaj izazov. Veličanstven je stadion. Taj stadion nosi nešto jedinstveno, želim da prenesem mojim igračima i za neke je to možda jednom u životu. Ne samo da treba da se pojavimo na Vemlbiju, nego da napravimo nešto da se zapamti u pozitivnom smislu", rekao je Paunović na konferenciji za novinare u Kući fudbala u Staroj Pazovi.

Vembli - fudbalski hram od 1,7 milijardi

Na temelju starog, kultnog Vemblija Englezi su 2007. godine otvorili novi dom svog nacionalnog tima, čija je izgradnja koštala današnjih 1,7 milijardi evra. Građen je četiri godine i ima kapacitet između 86 i 87 hiljada gledalaca.

(MONDO)

Srbija Veljko Paunović orlovi Engleska

