Srpskom fudbalu je potrebno čudo, a Veljko Paunović je najveća nada

Počinje nova era srpskog fudbala, selektor Veljko Paunović preuzima glavnu riječ u nacionalnom timu Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije ima novog selektora, a desetak godina nakon što je "orliće" odveo do titule svjetskog šampiona Veljko Paunović sjeda na klupu seniorske selekcije. Ugovor je potpisan, Paunović je već počeo da radi, a sada ćemo konačno dobiti priliku i da čujemo prve utiske novog selektora - Veljko će se iz Kuće fudbala u Staroj Pazovi obratiti javnosti.

Nekoliko sati prije nego što se fudbalska reprezentacija Srbije okupi pred mečeve protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu, novi selektor razgovaraće sa novinarima, iznijeti svoja očekivanja i otkriti šta možemo da očekujemo u finišu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Kakve su šanse Srbije?

Reprezentacija Srbije se takmiči u grupi K evropskih kvalifikacija za Mundijal, a pored "orlova" u toj grupi su još Engleska, Albanija, Letonija i Andora. Već sada se zna da je Engleska obezbijedila prvo mjesto u grupi i da joj posljednja dva meča nemaju rezultatski značaj, a da se za drugo mjesto i plasman u baraž bore samo selekcije Albanije i Srbije - Letonija i Andora više nemaju šanse da se domognu doigravanja.

Engleska, Albanija i Srbija odigraće po dva meča u novembru, dok će po jednu utakmicu u okviru ove kvalifikacione grupe igrati Letonija i Andora. Srbija će prvo gostovati Engleskoj u Londonu, a zatim dočekati Letoniju u Leskovcu. Srpski tim ima bod manje od Albanije i lošiju gol-razliku, pa je jasno da im je u posljednje dvije runde potrebno barem jedno iznenađenje.

To bi moglo da se desi ukoliko Srbija savlada Englesku na Vembliju i Letoniju na stadionu Dubočica, a zatim Englezi osvoje barem bod protiv Albanije. Takođe, moglo bi da se desi ukoliko Srbija osvoji bod u Engleskoj i ubedljivo pobijedi Letoniju, a Albanija osvoji tri ili manje bodova u posljednja dva meča. Na kraju, Srbija može do drugog mjesta i sa samo tri boda, ali je za to potrebno da Albanija ne upiše pobjedu ni na gostovanju Andori, ni na svom terenu protiv Engleske. Pogledajte stanje na tabeli:







Koga je Paunović pozvao u reprezentaciju?

Selektor Veljko Paunović nije imao mnogo vremena za određivanje prvog spiska, pa nema velikih rezova u igračkom kadru. Nekoliko igrača koje je selektor Dragan Stojković pozivao sada nisu na spisku, a nekoliko povratnika u reprezentaciju mogli bismo da vidimo na mečevima u novembru.

Dio nacionalnog tima Srbije ponovo je Nemanja Radonjić, fudbaler Crvene zvezde koji je bio u sukobu sa Piksijem i zbog toga nije igrao. Sa druge strane, na spisku nema nekoliko fudbalera koji su bili u sličnoj situaciji - mnogi su mislili da će se braća Vanja i Sergej Milinković-Savić vratiti u reprezentaciju nakon odlaska Stojkovića, ali se to nije desilo.

Takođe, u reprezentaciju se nije vratio ni Milan Gajić, koji je u jednoj od izjava istakao da ima problem sa bivšim selektorom Stojkovićem i njegovim stručnim štabom. Nema na spisku ni Mileta Svilara, koji je debitovao za Srbiju, pa želio da promijeni reprezentaciju i vjerovatno tek treba da obavi razgovor sa Paunovićem o svom statusu.

Od igrača koji su na spisku debitantske nastupe još nisu zabilježili golman Veljko Ilić i vezni fudbaler Vanja Dragojević, Luka Ilić i Lazar Ranđelović po jednom su igrali za Srbiju, dok najviše nastupa imaju Nemanja Gudelj (72), Filip Kostić (68) i Nikola Milenković (67). Za razliku od Stojkovića, na Paunovićevom spisku ima klasičnih bekova - Mimović je na desnoj, a Ristić i Terzić na lijevoj strani.

Sa spiska je izostao kapiten Aleksandar Mitrović, rekorder po broju golova u dresu reprezentacije. Od fudbalera koji fale treba pomenuti još Nemanju Maksimovića, koji je godinama bio važan dio nacionalnog tima, zatim Kostu Nedeljkovića, Andriju Maksimovića, Dejana Zukića, Veljka Birmančevića, Mirka Topića...

Spisak reprezentacije Srbije za novembar:

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Ognjen Mimović, Veljko Milosavljević, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić

Vezni red: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić

Napad: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonić

Kakvu trenersku karijeru ima Veljko Paunović?

Svjestan da Srbija i dalje ima šanse da se domogne Svjetskog prvenstva koje se u ljeto 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku, Veljko Paunović je insistirao da odmah preuzme reprezentaciju. Pokazao je tim gestom koliko je željan da nacionalnom timu donese uspjeh, iako se može reći da je već zaslužan za najveći uspjeh srpskog fudbala u posljednjih 20 godina.

Trenerska karijera Veljka Paunovića počela je baš u Fudbalskom savezu Srbije, ubrzo nakon što je u Španiji dobio potrebne licence za vođenje timova na najvišem nivou. Reprezentaciju Srbije do 18 godina preuzeo je 2012. godine, zatim je vodio reprezentaciju do 19 godina i na kraju reprezentaciju do 20 godina sa kojom je 2015. godine na Novom Zelandu osvojio Svjetsko prvenstvo.

Deo tog tima bili su i brojni fudbaleri koje će sada imati na raspolaganju u nacionalnom timu, ali je zanimljivo da čak desetorica igrača nisu ni blizu A selekcije Srbije. Njihove karijere nisu išle očekivanim tokom - nisu ispratili napredak svojih saigrača, ali ni selektora koji je radio širom svijeta u međuvremenu.

Nakon što je napustio Srbiju Veljko Paunović je trenirao Čikago Fajer u MLS, zatim Reding u Čempionšipu, Gvadalaharu i Tigres u Meksiku, pa na kraju Ovijedo sa kojim je ušao u Primeru. Potpuno neočekivano, Paunović je dobio otkaz nakon pristojnog početka sezone, a FSS je hitro reagovao i ponudio mu upražnjeno mjesto selektora - koje je Dragan Stojković Piksi napustio nakon poraza od Albanije.

