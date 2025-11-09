logo
Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Vidio gol igrača koga je pozvao u reprezentaciji

Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Vidio gol igrača koga je pozvao u reprezentaciji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Veljko Paunović posjetio je utakmicu Partizana i Novog Pazara u Humskoj.

Veljko Paunović na utakmici Partizana Izvor: © MN press, all rights reserved

Novi selektor Srbije Veljko Paunović u nedjelju uveče bio je na stadionu Partizana i gledao pobjedu crno-bijelih protiv Novog Pazara 2:0. Dan prije zvaničnog početka svog mandata na klupi "orlova", on je došao u ložu i sjeo kraj članova rukovodstva crno-bijelih, predsjednika Rasima Ljajića, potpredsjednika kluba Milke Forcan, Predraga Mijatovića, Danka Lazovića i drugih zvanica.

Paunović je ponikao u Partizanu, bio u klubu još od svoje šeste godine, 1983. i prošao omladinske kategorije sve do prvog tima, kada je kao 18-godišnjak otišao u Atletiko Madrid. U Španiji je napravio karijeru i zasnovao život, pa je ta zemlja i sada njegova baza. Donedavno je u njoj vodio Ovijedo i nakon iznenadnog rastanka Fudbalski savez Srbije je iskoristio šansu i povjerio mu ulogu spasioca "A" reprezentacije poslije haotičnog kraja mandata njegovog prethodnika Dragana Stojkovića Piksija.

Paunovićev dolazak u ložu stadiona Partizana sigurno je prije svega bio profesionalni zadatak, jer je gledao na terenu igrače koje razmatra za prvi tim i Ognjena Ugrešića, kapitena i strijelca crno-bijelih, koji će se u ponedjeljak odazvati na Paunovićev poziv u "Kući fudbala" u Staroj Pazovi.

Ipak, sigurno je bilo i emotivno Paunoviću da dođe u Humsku, gdje je veliku karijeru napravio njegov pokojni otac Blagoje Paunović, jedna od najvećih legendi kluba za koji je igrao od 1965. do 1975. i bio reprezentativac Jugoslavije. Nakon toga je bio i trener u Partizanu, u mladim kategorijama i u stručnom štabu "A" tima.

Njegov nasljednik, šampion svijeta sa U-19 reprezenacijom Srbije sa Novog Zelanda 2015, zvanično će u ponedjeljak prvi put okupiti reprezentaciju pod svojim vođstvom i nadamo se da će to biti početak velikog uspona srpske reprezentacije poslije niza teških godina.

Tagovi

Superliga Srbije FK Partizan FK Novi Pazar Veljko Paunović Ognjen Ugrešić

