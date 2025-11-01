Partizanu treba Ugrešić, a ne priča o 15.000.000 evra: Šta se desilo sa najvećim projektom crno-bijelih?

Najtalentovaniji fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić postao reprezentativac Srbije, a izgubio mjesto u timu Srđana Blagojevića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je u krizi! Baš kada se ekipi Srđana Blagojevića ukazala šansa da dobrim rezultatom u Kupu Srbije ili preuzimanjem prvog mjesta na tabeli Superlige ulije dodatno dozu optimizma svojim navijačima, pa i najavi borbu za trofeje koja će se voditi tek u proljećnom dijelu, momci u crno-bijelom su dva puta podbacili. I to u roku od svega nekoliko dana...

Na meču Čukaričkog i Partizana vidjeli smo da momci iz Humske imaju mnogo problema u igri, a u posljednje vrijeme Srđan Blagojević se ne odlučuje da ih rješava slanjem Ognjena Ugrešića na teren. Iako je vezni fudbaler Partizana označen kao najveći projekat kluba u ovom trenutku, a njegove partije već su gledali skauti evropskih velikana, reprezentativac Srbije nema značajniju ulogu u ekipi Partizana. Takvo stanje na snazi je već nedjeljama, a posebno je vidljivo od oktobarske pauze u kojoj je Ognjen debitovao za seniorski tim Srbije.

Ognjen Ugrešić je bio posljednja izmjena Srđana Blagojevića na Banovom brdu, a šansu je dobio tek u 90. minutu - nekoliko sekundi nakon trećeg i nekoliko desetina sekundi prije četvrtog gola Čukaričkog. U tom trenutku vezni fudbaler Partizana nikako nije mogao da pomogne ekipi, koja je već bila na korak od poraza. Na prethodnom prvenstvenom meču, protiv Mladosti iz Lučana (3:0), Ognjen Ugrešić je bio posljednja izmjena Srđana Blagojevića i u 85. minutu je poslat na teren - kada je ishod susreta već odlučen.

Od povratka sa reprezentativne pauze na kojoj je Ugrešić odigrao dva minuta protiv Gibraltara, on ne samo da je izgubio mjesto startera u Partizanu već se više ne može reći ni da je među značajnijim rezervistima crno-bijelih, iako je među najtalentovanijima. Počeo je meč u Bačkoj Topoli i izašao u 62. minutu, a tada je jedini gol na meču postigao Janis Karabeljov koji mu je na neki način konkurent za mjesto u timu. Počeo je Ugrešić i meč protiv Mačve u Šapcu, ali je izašao već u 60. minutu. Nekoliko minuta kasnije Partizan je primio drugi gol, a kasnije i ispao iz Kupa Srbije.

Kada se sve sabere, od posljednjih 360 minuta koje je odigrao Partizan, Ognjen Ugrešić je na terenu proveo tek 128. Premalo za igrača koji bi trebalo da pravi razliku, donosi kvalitet timu i bude odlučujući faktor u najbitnijem dijelu sezone - dok Crvena zvezda proživljava krizu kakvu godinama nije.

Na dva neuspjeha Crvene zvezde u domaćim okvirima - remi u Nišu protiv Radničkog i poraz od Vojvodine u Novom Sadu - Partizan je odgovorio još slabijim rezultatima. Crno-bijeli su porazom od Mačve ispali iz Kupa Srbije, a debaklom na Banovom brdu omogućili Crvenoj zvezdi da ponovo stekne prednost u Superligi. Na tim mečevima Partizana Ugrešić nije bio ono što su navijači očekivali da će biti kada je ljetos veoma dobro vodio tim kroz evropske kvalifikacije, koje su samo pukom slučajnošću završene neuspješno.

U međuvremenu se Vanja Dragojević profilisao kao kapiten i lider tima, a Janis Karabeljov kao jedan od najboljih igrača ekipe. Na mjestu ispred njih neprikosnoven je Milan Vukotić, a protiv Čukaričkog je drugi dio meča odigrao Bibars Natho, kojem se ove sezone dozira minutaža. Kada se pogleda detaljnije, minutaža je zapravo dozirana i Ugrešiću, koji će teško ostvariti pun potencijal ako bude igrao tek povremeno.

Na posljednja dva meča u Superligi Srbije Ognjen Ugrešić je odigrao ukupno šest minuta - zapravo nešto više, ako dodamo na to i nadoknade - a od posljednjih pet prvenstvenih mečeva samo je na jednom bio starter. Kada bismo pogledali čitav dosadašnji dio sezone u Superligi Srbije, Ognjen je najveću minutažu imao protiv Radničkog iz Niša (2:2) kada je na terenu proveo 74 minuta. Tada ga je zamijenio Bibars Natho i dva minuta kasnije asistirao Janisu Karabeljovu za izjednačenje.

Svi ti podaci mogli bi da zabrinu navijače, ali posebno čelnike Partizana! Bez obzira na to da li se planira prodaja Ognjena Ugrešića narednog ljeta ili nekada kasnije, talentovani vezni fudbaler moraće da provodi više vremena na terenu kako klub dobio odgovarajuće obeštećenje za transfer - poznato je da klauzula iznosi 15.000.000 evra. Ognjen će na kraju sezone imati 20 godina, a tada u očima skauta velikih evropskih timova više neće biti mlad.