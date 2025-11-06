Dragan Džajić o novom selektoru Srbije Veljku Paunoviću: Želimo da ostane što duže

"Želimo da ostane što duže i da reprezentacija Srbije napravi jedan pomak u odnosu na dosadašnje rezultate", rekao je prvi čovjek srpskog fudbala.

Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je u četvrtak da je za reprezentaciju najvažnije stvarenje novog koncepta i dodao da želi da Veljko Paunović što duže ostane na poziciji selektora.

"Rekao sam da mi je drago zbog njegovog dolaska, da je on bio prvi pik poslije odlaska (Dragana) Stojkovića. Javnost, pogotovo ovdje u Srbiji, se nikad ne predaje, sve dok ima šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali to ne treba da ga opterećuje, jer naš je cilj sve poslije toga. Sada smo u situaciji da ne možemo sa velikim optimizmom da dočekamo ove dvije utakmice, ali za nas je najvažniji novi koncept. Naravno da želimo da ostane što duže i da reprezentacija Srbije napravi jedan pomak u odnosu na dosadašnje rezultate", naveo je Džajić na uručenju radne opreme Paunoviću, a prenio sajt Saveza.

Paunović je 30. oktobra imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije, nakon smjene Dragana Stojkovića.

Na dvije utakmice do kraja evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbijedila direktan plasman na Mundijal, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mjesto koje nosi plasman u baraž.

Selekcija Srbije će u svoje preostale dvije utakmice prvo 13. novembra igrati u Londonu protiv reprezentacije Engleske, pa potom tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije.

"On (Paunović) je čovjek koji duboko prati fudbal, upućen je u stanje brojnih naših igrača širom Evrope, neke je i trenirao i imao mnogo uspjeha. Ja bih mu samo poželio da u ove dvije utakmice svoje umijeće i trenersko znanje 'postavi' tako da eventualno ostvarimo neke dobre rezultate, ali i ako se oni ne dese, onda da napravimo jedan plan koji će biti od dvije do četiri godine, sve u želji da napravimo nešto pozitivno kada je srpski fudbal u pitanju", dodao je Džajić.

