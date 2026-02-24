Najveći promašaj Crvene zvezde rešeta u 41. godini: U Beogradu nije mogao ništa, a sada je prvi strijelac lige

Ernan Barkos broji godine i postaje sve bolji. U Crvenoj zvezdi i Evropi mu nije išlo, ali u Južnoj Americi je gazda.

Ernan Barkos je kao vino, što je stariji to je bolji. Godinama je već u Peruu, a sada je u duelu Kahamarke i Melgara dao het-trik za pobjedu od 3:1. Ali ne samo da je postigao tri gola već je to uradio u 13 minuta.

Ušao je u igru u 57. minutu umjesto Meze, a zatim je u 77. minutu krenuo da rešeta. Prvo je pogodio za 1:1 na asistenciju Andradea, zatim je za 2:1 pogodio na dodavne Araska, a za 3:1 je dao prelijep gol iz slobodnog udaraca. Sa 41 godinom Argentinac koji je igrao za Crvenu zvezdu ne staje.

"Veoma sam srećan. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, ali su postigli gol iz prekida. Zaista nas je to frustriralo jer smo promijenili pristup u odnosu na prethodni meč. Tim je pokazao nevjerovatnu požrtvovanost, samo nam je bila potrebna završnica. Srećom imao sam šanse i uspio da ih realizujem i pobijedili smo na bitnom meču", rekao je Barkos.

Ima 40 i kusur, a i dalje pogađa

Ernand Barkos je doveo svoj tim Kahamarke na sedmo mjesto na tabeli sa pet bodova iz četiri meča. Do sada je ubjedljivo najbolji strijelac peruanske lige sa šest postignutih golova.

Barkos je na startu karijere stigao u Evropu u sezoni 2007/08 i na devet mečeva dao je dva gola za Crvenu zvezdu. Nakon toga je igrao u Kini, pa sa velikim uspjehom u Ekvadoru i Brazilu. Stigao je do reprezentacije Argentine, ali odlazak u Sporting se nije ispostavio kao pravi potez.

Vratio se u Južnu Ameriku, a od 2021. godine je u Peruu. Prvo je godinama dominirao u dresu Alijance iz Lime i dao je 76 golova na 185 mečeva. Osvojio je dvije titule sa Alijancom, bio najbolji igrač peruanske lige u te dvije sezone, a sada u manjoj sredini i dalje dominira.