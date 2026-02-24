Poljski mediji tvrde da će trener Kjelcea preuzeti selekciju Francuske.
Talant Dušebajev trebao bi da bude novi selektor Francuske.
Ovu informaciju objavili su mediji u Poljskoj, gdje Dušebajev vodi ekipu Kjelcea, navodeći da će Gijom Žil dobiti otkaz.
Francuska je na posljednjem Evropskom prvenstvu eliminisana u drugoj grupnoj fazi, što je ocijenjeno kao veliki neuspjeh i ceh bi trebao da plati Gijom Žil, dugogodišnji reprezentativac koji je sa nacionalnim timom osvojio po dva zlata sa Olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava.
Kako tvrde poljski mediji francuski savez će večera održati konferenciju za novinare na kojoj će objaviti smjenu Žila i imenovanje Talanta Dušebajeva za njegovog nasljednika.
DUšebajev bi tako trebao da postane prvi strani selektor na klupi rukometne reprezentacije Francuske.
Nekadašnji reprezentativac Sovbjetskog Saveza, Rusije i Španije već 12 godina vodi Kjelce sa kojim je osvojio osam titula prvak aPoljek i Ligu šampiona, Trofej Lige šampiona osvajao je još triput na klupi Siudad Reala, sa kojim je bio i pet puta prvak Španije.