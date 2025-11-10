Ko je ubijedio Veljka Paunovića da postane selektor Srbije i zašto nema ugovor? "Ključni sastanak je bio u Madridu"

Novi selektor Srbije Veljko Paunović otkrio pod kojim okolnostima se vratio u srpski fudbal.

Reprezentacija Srbije je dočekala novog selektora, srpskog stručnjaka Veljka Paunovića (48). Selektor zlatnih "orlića" iz 2015. godine vratio se na mesto uspjeha, da podigne nacionalni tim na noge poslije neuspješnog i haotičnog perioda na kraju mandata njegovog prethodnika, Dragana Stojkovića Piksija.

Kako ga je FSS ubijedio da se vrati u tako teškom trenutku, kada su šanse za plasman u baraž za Mundijal svedene na minimum (čitaj: teoriju)? Prema njegovim riječima na posjećenoj konferenciji za novinare, zaslužni za to su generalni sekretar Saveza Branko Radujko i predsjednik FS Beograda Nikola Lazetić (47), sa kojim je svojevremeno bio saigrač u reprezentaciji.

"Ključna stvar je bila dolazak Branka Radujka i Nikole Lazetića u Madrid. To je prvi put da sam vidio da postoji mogućnost da dođem. Od našeg razgovora je sve išlo u pravcu da dođem. Priželjkivao sam, a okolnosti se nisu poklopile. Jeste možda kada je selektorsko mjesto bilo upražnjeno, a sad se poklopilo da sam ja bio slobodan i da je situacija bila takva da se tražio selektor. Shvatio sam to kao svoju dužnost, situacija nije laka što se tiče plasmana na Svjetsko prvenstvo, međutim to shvatam kao izazov i dužnost. Prevashodno sam hteo da vidim da je ovo trenutak da sa grupom igrača koja je sada dopunjena, da je ovo posljednji trenutak da radimo zajedno".

Zašto još nije potpisao ugovor?

"Na prvom mjestu, sve se jako brzo desilo. Mislim da prvi odgovor je bio - lični i ljudski. Počeli smo razgovore o dugogodišnjoj saradnji, a nismo se fokusirali da možemo da odemo na Svjetsko prvenstvo. Nisam želio da propustim priliku da budem sa momcima u izazovnoj akciji za ovaj ciklus, nije bilo vremena da sjedimo i pričamo u ugovoru, ali sada smo morali da odlučimo. Za poslije će biti vremena do marta. Svakako postoji i to što želim da vidim odgovor igrača na zahtjeve koje ćemo postaviti za ovo okupljanje. Sad je primarni fokus na rezultat", rekao je Paunović.

